В начале июня в культурно-развлекательном парке «Наврузгох» в Худжанде начал работать зоопарк. Дикие звери тут сидят в маленьких клетках. Сразу же после открытия в соцсетях посыпались сообщения: зачем открывать еще один зверинец и мучить животных, если даже столица не может позволить себе создать действительно хороший зоопарк?

Площадь зоопарка около 5 соток – слева, прямо и справа расположились около тринадцати узких вольеров-клеток. У крупных зверей - львицы, двух медведей, нескольких волков - и шакалов они особенно тесные: три метра в длину и около двух в ширину.

Чуть шире вольеры для страусов, дикого кабана, обезьяны, сайгаков и павлинов – 4х3 и 6х3 метра. Четвертую сторону квадратного дворика зоопарка занимает вагончик, длинною около 20 метров и шириной 2,5-3 метра, приспособленный под террариум и клетки с птицами. Здесь расположились кобры, гюрза, анаконда, королевский и ковровый питоны, желтый удав, попугайчики, черепахи и другая живность.

Перед вагончиком в два ряда еще 6 клеток 1,5 х 1,5 метра с птицами; есть тут орел, гриф, беркут, сокол, сова, а еще дикобраз. Вот и весь неприхотливый набор обитателей зоопарка.

Вход в Зоопарк, 80-ые, Чумчук-Арал (нынче Наврузгох) архивное фото

"Это издевательство над животными"

Реакция у посетителей зоопарка неоднозначная – от восторга и безграничной радости до безразличья, разочарования и даже возмущения.

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- Наша мечта сбылась, детям теперь есть что посмотреть. Они вживую пообщались со зверьми и очень довольны, - с воодушевлением говорит воспитательница одного из худжандских детсадов, которая привела в зоопарк группу дошколят.

Свое разочарование высказывает другой житель Худжанда словами:

- Это издевательство над животными. Разве можно содержать зверей в таких ужасных условиях, в узких и темных клетках?! Уходит он, махнув рукой и ведя за собой хныкающего внука.

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Покрасневшая от возмущения средних лет женщина с детьми пытается докричаться до сотрудника зоопарка, который безучастно сидит со шлангом в руках у клетки с львицей.

- Мы уже второй круг делаем, чтобы посмотреть на львицу и медведя, а они как лежали с закрытыми глазами, так и лежат. Может, они больные или голодные? Вы хоть кормили их? - громко возмущается она.

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«Узкие клетки – это нормально»

Директор зоопарка Мадина Давлатова, медик-педиатр по образованию, считает, что аналогов ее зоопарка у нас в стране нет.

- Проект этого передвижного зоопарка мы привезли с Узбекистана, где я одно время жила и работала в зоопарке. Еще с тех времен я мечтала открыть такой зоопарк в Таджикистане. Позже, переехав в Таджикистан, я взяла для этого кредит в банке «Хумо», - рассказывает она. - Животных мы приобретали у частных лиц; тех особей, которых у нас было много, мы на бартерной основе обменивали на других зверей, в частности в Душанбинском зоопарке.

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Когда речь заходит о недостатках зоопарка, она со вздохом говорит:

- Касательно узких клеток, так как изначально по проекту зоопарк был спроектирован как «кочевой», клетки невозможно сделать шире. Для обеспечения рентабельности, чтобы можно было содержать животных, мы кочуем по городам и районам, вот собираемся выехать в ГБАО. А когда говорят, что в узких клетках звери сходят с ума, это неверно. В Узбекистане и Казахстане таких зоопарков около двадцати, и функционируют они более 15 лет.

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Зональный врач-ветеринар джамоата Хайдар Усмон Бободжон-Гафуровского района Абдурозик Холиков, который также выполняет по договору и обязанности ветеринара зоопарка «Парвоз», касательно вопросов состояния здоровья животных и их ветеринарного обслуживания говорит:

- Все необходимые вакцины делаются всем животным своевременно, регулярно проводим медосмотр. В неделю раз у нас есть санитарный день. У всех животных есть паспорта и соответствующие документы.

Разговор с директором зоопарка мы продолжили в примыкающем к парку сквере. Сюда работники зоопарка вывели на прогулку двух обезьянок – Абу и Джекки, а сама Мадина Давлатова обернула вокруг туловища большого питона.

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- Недиких животных мы иногда выгуливаем. За питомцами зоопарка нужен особый уход, нужно знать язык животных, любить их. Зоопарк новый, и мы знаем наши недостатки. Много претензий и по цене, мол, почему в душанбинском зоопарке 2 сомони, а у вас 3-5 сомони. Но другого выхода пока нет, у нас нет дотаций от местной администрации, и на деньги от реализации билетов мы закрываем проценты по кредиту, обеспечиваем питание животным, зарплату. При этом мы пока не платим за аренду, платим только за свет, воду и коммунальные услуги, - объясняет она.

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Мадина Давлатова говорит, что если зоопарк будет работать на стационарной основе, то, конечно, в первую очередь будут расширены клетки до 8-10 метров.

«В таком случае и животным будет комфортно. Нам необходима поддержка местных властей в плане выделения земельного участка и содействия в получении льготного кредита. Для того чтобы создать современный зоопарк, нужны огромные средства», - отмечает она.

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«Такой зоопарк нам не нужен»

- Так называемый зоопарк, который сейчас расположился в парке «Наврузгох», нам ни к чему, - говорит декан факультета биологии и химии ХГУ имени академика Б.Гафурова, кандидат биологических наук Шахноза Мирзобаходурова. – Ведь даже в отношении душанбинского зоопарка, где условия содержания животных в разы лучше, чем в этом, все специалисты и эксперты говорят, что он давно устарел и морально, и материально, и там давно подумывают о строительстве нового.

Для Худжанда нужен совершенно новый зоопарк, с учетом всех мировых стандартов гуманного содержания животных. А такие стандарты четко определены в Этическом кодексе и обязательствах членов Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) в отношении благополучия животных - это как минимум вольеры, представляющие участки естественного или искусственного ландшафта, огороженные рвами или оградой. Содержание животных в небольших клетках без объективных причин, которыми могут быть содержание в карантине или ветеринарные показания, не считается гуманным, - отметила Шахноза Мирзобаходурова.

архивное фото

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