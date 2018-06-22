Наступили каникулы и многие задаются вопросом: чем занять своего ребенка летом, да еще и с пользой? Пожалуй, лучший вариант – это языковые курсы, тем более что в учебном центре школы профессионального и непрерывного образования Университета Центральной Азии они проходят в развлекательной форме.
«Школа УЦА», как ее часто называют, считается одним из самых престижных образовательных центров по изучению английского языка. По сути, Школа профессионального и непрерывного образования (ШПНО) при Университете ЦА предназначена для охвата образованием тех сообществ, в которых располагаются кампусы университета.
Согласно подписанным соглашениям между Ага Ханом IV и президентами трех стран – Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана в 2000 году эти кампусы построены или строятся в Нарыне, Хороге и Текели. Не знаем, как в других странах, а в Таджикистане учебные центры ШПНО находятся не только в Хороге, но и в столице.
В Душанбе школа УЦА находится на улице Дружбы Народов (рядом с Пивзаводом), а ее филиал – на проспекте Негмата Карабаева, рядом с офисом МДО «Арванд».
Как нам рассказали в учебном центре, Ага Хан, основывая УЦА, задался целью сделать из него образовательный институт, в котором образование может быть инструментом содействия социальному и экономическому развитию региона.
Сейчас УЦА состоит из трех так называемых школ: первая – ШПНО, вторая – гуманитарных искусств и наук (кампусы УЦА) с получением степени бакалавра и третья – школа развития (магистратура).
Как рассказал руководитель учебного центра ШПНО в Душанбе Хайришо Шонусайриев, эта школа является первой в Центральной Азии, которая предлагает непрерывное образование для молодежи и взрослых в удобном для них формате.
«Предлагая профессиональное и техническое образование, наша школа помогает слушателям получить знания, необходимые для поступления на престижную работу и дальнейшего продвижения по службе», - отметил он.
Учебные центры ШПНО, расположенные в Хороге и Душанбе (Таджикистан), Нарыне и Бишкеке (Кыргызстан), Текели (Казахстан), а также 6 филиалов ШПНО в Афганистане со дня основания до конца 2017 года выпустили более 120 000 слушателей.
От 7 до 70 лет - обучаются все!
По словам Шонусайриева, когда в 2006 году был образован центр, первыми его слушателями были люди различных специальностей, которые изучали деловой английский и бухгалтерский учет.
«Если за первый год на наших курсах в Душанбе проучилось 400 слушателей, то в 2017 году прошли обучение более 5 тысяч человек», - говорит Шонусайриев.
Причем возраст учащихся составляет здесь от 7 до 70 лет (можно и старше, если есть желание). Слушателями центра в основном являются школьники, студенты, сотрудники компаний, но есть и неработающие люди, которые ходят на курсы, чтобы повысить свою квалификацию или получить новую специальность.
Обучение на всех курсах проходит по международным стандартам.
Школьники изучают английский с 7-го класса. При этом сейчас действует пакет для старшеклассников, когда они обучаются одновременно английскому языку, математике на английском и получают компьютерные навыки.
С прошлого года для детей с 7 до 12 лет организованы курсы по ментальной арифметике. Кстати, основной контингент обучается во второй половине дня – после обеда (школьники) и вечером (после работы).
В ШПНО практикуется и так называемое корпоративное обучение, это когда преподаватели учебного центра сами выезжают в офисы различных компаний и организаций и преподают там.
«Например, в настоящее время наши сотрудники обучают по этой методике парламентариев и журналистов», - объясняют в центре.
Как попасть на курсы?
В учебном центре УЦА идет сразу несколько программ изучения английского языка: начиная с разговорного и заканчивая академическим. В центре можно также сдать экзамены по системе TOEFL и IELTS, LCCI, ICDL, Microsoft, CIPA, Cambridge TKT.
По словам руководителя учебного центра, каждый желающий может записаться на курсы английского, но прежде ему предстоит пройти тестирование, которое определит уровень его знаний.
«Во время летних каникул мы открываем краткосрочные курсы английского языка (1,5 месяца) для учеников 6-11-х классов, которые могут приходить на занятия каждый день и в течение двух часов интенсивно изучать язык», - отмечает Шонусайриев.
Кстати, здесь достаточно интересная методика преподавания: обучение проходит не по учебнику, а с помощью развлекательных игр.
Школа для преподавателей
Кроме школьников и студентов в учебном центре ШПНО занимаются и преподаватели. Программы и методика разрабатываются специальными экспертами в головном офисе УЦА в Бишкеке, и каждая программа, помимо прочего, проходит контроль качества.
«Например, преподаватель не может проверять знания своих подопечных, их проверяет другой преподаватель, - объясняет Шонусайриев. - Около 30 человек нашего преподавательского состава успешно прошли тестирование Кембриджского университета на знание языка и методик преподавания, у них есть международные сертификаты. Кроме этого, преподавателей учебного центра трижды в неделю обучают более опытные сертифицированные учителя».
Интересно, что ШПНО стал также центром усовершенствования для преподавателей обычных образовательных школ. Четырежды в год здесь проходят обучение по методике преподавания учителя английского языка из средних учебных заведений и вузов республики.
В планах ШПНО открыть учебные центры на Севере и Юге страны, так как желающих много.
«Но это в перспективе, - отмечает Шонусайриев. - Главное для нас не количество слушателей, а их качество».
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