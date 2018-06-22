Сейчас в школе старшеклассники могут обучаться английскому языку, математике на английском и получить компьютерные навыки

Наступили каникулы и многие задаются вопросом: чем занять своего ребенка летом, да еще и с пользой? Пожалуй, лучший вариант – это языковые курсы, тем более что в учебном центре школы профессионального и непрерывного образования Университета Центральной Азии они проходят в развлекательной форме.

«Школа УЦА», как ее часто называют, считается одним из самых престижных образовательных центров по изучению английского языка. По сути, Школа профессионального и непрерывного образования (ШПНО) при Университете ЦА предназначена для охвата образованием тех сообществ, в которых располагаются кампусы университета.

Согласно подписанным соглашениям между Ага Ханом IV и президентами трех стран – Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана в 2000 году эти кампусы построены или строятся в Нарыне, Хороге и Текели. Не знаем, как в других странах, а в Таджикистане учебные центры ШПНО находятся не только в Хороге, но и в столице.

Учебный центр ШПНО Asia-Plus

В Душанбе школа УЦА находится на улице Дружбы Народов (рядом с Пивзаводом), а ее филиал – на проспекте Негмата Карабаева, рядом с офисом МДО «Арванд».

Как нам рассказали в учебном центре, Ага Хан, основывая УЦА, задался целью сделать из него образовательный институт, в котором образование может быть инструментом содействия социальному и экономическому развитию региона.

Сейчас УЦА состоит из трех так называемых школ: первая – ШПНО, вторая – гуманитарных искусств и наук (кампусы УЦА) с получением степени бакалавра и третья – школа развития (магистратура).

Как рассказал руководитель учебного центра ШПНО в Душанбе Хайришо Шонусайриев, эта школа является первой в Центральной Азии, которая предлагает непрерывное образование для молодежи и взрослых в удобном для них формате.

«Предлагая профессиональное и техническое образование, наша школа помогает слушателям получить знания, необходимые для поступления на престижную работу и дальнейшего продвижения по службе», - отметил он.

Учебные центры ШПНО, расположенные в Хороге и Душанбе (Таджикистан), Нарыне и Бишкеке (Кыргызстан), Текели (Казахстан), а также 6 филиалов ШПНО в Афганистане со дня основания до конца 2017 года выпустили более 120 000 слушателей.

Желающих записаться на курсы очень много Asia-Plus

От 7 до 70 лет - обучаются все!

По словам Шонусайриева, когда в 2006 году был образован центр, первыми его слушателями были люди различных специальностей, которые изучали деловой английский и бухгалтерский учет.

«Если за первый год на наших курсах в Душанбе проучилось 400 слушателей, то в 2017 году прошли обучение более 5 тысяч человек», - говорит Шонусайриев.

Причем возраст учащихся составляет здесь от 7 до 70 лет (можно и старше, если есть желание). Слушателями центра в основном являются школьники, студенты, сотрудники компаний, но есть и неработающие люди, которые ходят на курсы, чтобы повысить свою квалификацию или получить новую специальность.

Обучение на всех курсах проходит по международным стандартам.

Школьники изучают английский с 7-го класса. При этом сейчас действует пакет для старшеклассников, когда они обучаются одновременно английскому языку, математике на английском и получают компьютерные навыки.

На занятиях Asia-Plus

С прошлого года для детей с 7 до 12 лет организованы курсы по ментальной арифметике. Кстати, основной контингент обучается во второй половине дня – после обеда (школьники) и вечером (после работы).

В ШПНО практикуется и так называемое корпоративное обучение, это когда преподаватели учебного центра сами выезжают в офисы различных компаний и организаций и преподают там.

«Например, в настоящее время наши сотрудники обучают по этой методике парламентариев и журналистов», - объясняют в центре.

Как попасть на курсы?

В учебном центре УЦА идет сразу несколько программ изучения английского языка: начиная с разговорного и заканчивая академическим. В центре можно также сдать экзамены по системе TOEFL и IELTS, LCCI, ICDL, Microsoft, CIPA, Cambridge TKT.

По словам руководителя учебного центра, каждый желающий может записаться на курсы английского, но прежде ему предстоит пройти тестирование, которое определит уровень его знаний.

В библиотеке можно натйи любую литературу Asia-Plus

«Во время летних каникул мы открываем краткосрочные курсы английского языка (1,5 месяца) для учеников 6-11-х классов, которые могут приходить на занятия каждый день и в течение двух часов интенсивно изучать язык», - отмечает Шонусайриев.

Кстати, здесь достаточно интересная методика преподавания: обучение проходит не по учебнику, а с помощью развлекательных игр.

Школа для преподавателей

Кроме школьников и студентов в учебном центре ШПНО занимаются и преподаватели. Программы и методика разрабатываются специальными экспертами в головном офисе УЦА в Бишкеке, и каждая программа, помимо прочего, проходит контроль качества.

На занятиях во взрослых группах Asia-Plus

«Например, преподаватель не может проверять знания своих подопечных, их проверяет другой преподаватель, - объясняет Шонусайриев. - Около 30 человек нашего преподавательского состава успешно прошли тестирование Кембриджского университета на знание языка и методик преподавания, у них есть международные сертификаты. Кроме этого, преподавателей учебного центра трижды в неделю обучают более опытные сертифицированные учителя».

Интересно, что ШПНО стал также центром усовершенствования для преподавателей обычных образовательных школ. Четырежды в год здесь проходят обучение по методике преподавания учителя английского языка из средних учебных заведений и вузов республики.

Руководитель учебного центра ШПНО Хайришо Шонусайриев говорит, что эта школа является первой в ЦА, которая предлагает непрерывное образование для молодежи и взрослых Asia-Plus

В планах ШПНО открыть учебные центры на Севере и Юге страны, так как желающих много.

«Но это в перспективе, - отмечает Шонусайриев. - Главное для нас не количество слушателей, а их качество».

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