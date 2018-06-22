В центре Манхэттена уже несколько лет работает таджикская чайхана Zaytoon, которую очень любят все выходцы из Центральной Азии, которые живут или гостят в Нью-Йорке; потому что только здесь готовят плов, как и полагается - из риса девзира и с кулябской зирой.

«Будет вам сюрприз», - сказали нам знакомые из Кыргызстана, которые давно живут в Нью-Йорке, и пригласили на обед. Сюрпризом оказался Tajik-Turkish restaurant Zaytoon, который, впрочем, все выходцы из Центральной Азии, с которыми мы позже пересекались, называют таджикской чайханой.

Эта чайхана находится на 2-й авеню, в ряду бесконечных нью-йоркских уютных ресторанов и кафе; кормит вкусно, особенно по американским меркам, - лагманы, пловы, шашлыки, самбуса, плюс турецкие кебабы и прочие блюда из Турции.

Контингент – типичные американцы, причем, кажется, не с маленькими доходами, хотя для Нью-Йорка цены в чайхане очень даже демократичные: плов около $14, самбуса - $4, лагман – почти $10.

Обслуживающий персонал – выходцы из Латинской Америки, но на наше «салом аллейкум» мило отозвались.

«Это таджики из Самарканда тут работают», - пояснили мне товарищи из Бишкека.

«Разве?» - спросила я, но спорить не стала.

Asia-Plus

Исфара - Нью-Йорк

На самом деле чайхана Zaytoon на 2-й авеню - это дело рук таджиков из Согдийской области. Владелец заведения Баховаддин Хакимов говорит, что это первый опыт ведения бизнеса в Нью-Йорке; раньше занимались здесь торговлей и туризмом, теперь перешли на ресторанный рынок. Присутствие «Turkish» в названии – это для подстраховки, дело в том, что ресторанный рынок на Манхэттене никогда ещё не слышал слово «Tajik».

- На самом деле открыть ресторан здесь было очень сложно, - объясняет Баховаддин. - Очень много требований, бумажной волокиты; хозяева помещения, которое ты собираешься брать в аренду, очень долго проверяют всю вашу, можно сказать, предыдущую жизнь: история работы, счета в банке, наличие или отсутствие криминальных историй, связанных с вами. Причем всё это должно быть представлено в бумажном виде. Кроме того, тяжело было найти хороший район для открытия ресторана, тяжело получить разрешение на реконструкцию помещения. Только тандыр с доставкой из Узбекистана обошелся нам в $5 тысяч, но, к сожалению, на его использование нам не дали разрешения, потому что над рестораном находится жилой дом.

- Если бы не ресторан, то каким бизнесом хотели бы заняться в Нью-Йорке?

- Здесь очень большое население, и все американцы стремятся в Нью-Йорк, поэтому в городе очень развита сфера купли-продажи недвижимости. Если бы не Zaytoon, то, наверное, мы бы открыли свое агентство по купле-продаже недвижимости, на это всегда есть спрос. Еще на Манхэттене нет продуктового магазина с халал-продуктами, и мы об этом сейчас думаем.

- В вашей чайхане есть блюда, которые не найдешь больше нигде в Нью-Йорке?

- Если говорить только о Манхэттене, то все национальные блюда вы можете попробовать только у нас. В Бруклине много ресторанов с нашей кухней, потому что там проживает много выходцев с постсоветского пространства, в том числе и из Центральной Азии. А вот на Манхэттене мы пока первые, кто осмелился познакомить американскую публику с таджикской кухней.

- Каким был самый необычный отзыв от ваших гостей?

- Наших гостей очень восхищают блюда таджикской кухни, поэтому они всегда спрашивают у нас, как мы это делаем и какие ингредиенты добавляем. Мы же используем загирное масло из Исфары, кулябскую зиру, рис девзира - в общем, всё то, чего не найти в Нью-Йорке, и то, что делает вкус нашего плова особенным и таким родным.

Еще лапшу для лагмана мы делаем вручную, чего также на Манхэттене не найдешь. И очень приятно, когда американцы пробуют наши блюда, влюбляются в них и потом делают ежедневные заказы.

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