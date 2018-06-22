Европейская Комиссия выделила 60 000 евро в виде гуманитарного финансирования для оказания чрезвычайной помощи общинам, пострадавшим от наводнения в мае на юге Таджикистана.

Помощь направлена на удовлетворение потребностей 500 семей (2500 человек), пострадавших от наводнений.

Им будут предоставлены предметы первой необходимости, включая постельные принадлежности, кухонные наборы и инструменты для удаления ила и грязи, сообщили в представительстве ЕС в Таджикистане.

Кроме того, будут решены вопросы, связанные с информированием пострадавших от наводнения людей о необходимости соблюдения гигиены, во избежание распространения заболеваний, передающихся через воду.

Это финансирование является частью общего вклада ЕС в Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий при Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

С 16 по 21 мая этого года обильные и затяжные дожди вызвали ряд наводнений в 2 южных районах Хатлонской области Таджикистана, в результате чего пострадало 9 сёл, погибло по меньшей мере 6 человек, нанесён большой ущерб 1145 домохозяйствам (5725 человек), повреждены и разрушены дома и инфраструктура.

Европейская Комиссия через своё Управление по делам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения (ЭКО) ежегодно помогает более 120 миллионам жертв вооруженных конфликтов и природных катаклизм.

ЭКО подписало с МФКК соглашение о предоставлении вклада в виде гуманитарной помощи на сумму 3 миллиона евро для поддержки "Чрезвычайного фонда на случай стихийных бедствий". Средства из данного фонда в основном используются для реагирования на «мелкомасштабные» стихийные бедствия, которые не требуют официального обращения властей к международному сообществу.

Чрезвычайный фонд был создан в 1985 году и поддерживается за счет пожертвований доноров.

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