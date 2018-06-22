Состоялись очередные матчи второго тура чемпионата мира по футболу в России. В центральном матче Хорватия одержала крупную победу над Аргентиной со счетом 3:0. Франция вышла в 1/8 финала, Дания не смогла одолеть Австралию.

АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ - 0:3 (0:0)

Голы: Анте Ребич, 53 (0:1). Лука Модрич, 80 (0:2). Иван Ракитич, 90+1 (0:3).

В чемпионате мира по футболу в России накануне состоялись еще 3 игры. И на этот раз не обошлось без очередного провала сборной, заранее причисленной специалистами к фаворитам. В группе D сборная Аргентины с Месси во главе была разгромлена Хорватией со счетом 3:0.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась полным провалом аргентинцев. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала ошибкой голкипера сборной Аргентины воспользовался Анте Ребич. Затем своим коронным голом с дальней дистанции блеснул капитан хорватов, признанный лучшим игроком матча Лука Модрич. Последнюю точку в победе Хорватии поставил Иван Ракитич.

Сборная Хорватии набрала 6 очков в двух матчах и обеспечила себе путевку в 1/8 финала. Сборная Аргентины имеет в активе один балл.

Фото sport-express.ru

В последнем матче группового этапа аргентинцы сыграют с нигерийцами, хорваты - с командой Исландии. Шансы на выход в 1/8 финала у сборной Аргентины остаются, но теперь их судьба во многом зависит от того, как сыграют другие сборные по группе, сообщает Sport-express. ru.

Если Исландия в двух оставшихся матчах (22 июня с Нигерией и 26 июня – с Хорватией) наберет хотя бы четыре очка, то Лионель Месси и его партнеры покинут ЧМ-2018.

Аргентинцам необходимо 26 июня в последнем туре обыгрывать Нигерию и надеяться, что Исландия потерпит хотя бы одно поражение или два раза сыграет вничью.

Если южноамериканцы одержат победу над Нигерией, а Исландия в двух матчах наберет три очка, то у обеих сборных станет равное количество баллов (по 4) и все будет зависеть от разности мячей.

ФРАНЦИЯ - ПЕРУ - 1:0 (1:0)

Гол: Килиан Мбаппе, 34 (1:0).

Во втором матче накануне сборная Франции не без труда одолела Перу.

Французы совсем не впечатлили в стартовом матче, из-за этого Дидье Дешам вынужден был выслушать критику, поработать и над стартовым протоколом, и над тактической схемой, отмечает football.kulichki.net .

Перуанцы, в свою очередь, понравились игрой против Дании, но тоже сделали изменение в составе – на скамейке запасных остался Фарфан.

Фото russian.rt.com

До перерыва французы играли лучше, и Мбаппе забил самый простой гол в своей карьере, когда с метра занес мяч в ворота после удобного рикошета.

Во втором тайме лучше смотрелась сборная Перу, которая старалась восстановить равновесие в счете. Самый яркий момент был связан с именем Педро Акино, который угодил в крестовину со средней дистанции. Перу снова, как и в матче против Дании, оставляет приятное впечатление, но заранее лишается шансов на плей-офф. А вот Франция шагает в 1/8 финала, единственная интрига – с первого или второго места.

ДАНИЯ - АВСТРАЛИЯ - 1:1 (1:1)

Кристиан Эриксен, 7 (1:0). Миле Единак, 28 - с пенальти (1:1).

В этой встрече был зафиксирован значимый факт - миллионный зритель посетил игру чемпионата мира.

Датчане считались фаворитами матча против Австралии. Тем не менее, фаворит чемпионата, как обычно, надежд не оправдал.

После быстрого гола, который записал на свой счёт Кристиан Эриксен, австралийцы смогли восстановить равновесие. Единак реализовал пенальти, поддержав таким образом любопытную серию: три своих последних гола на чемпионатах мира Австралия забила только благодаря Единаку и только с пенальти.

Фото АиФ

Второй тайм получился менее насыщенным, чем первый, и более скучным. Моментов практически не было, а датчане больше хотели не проиграть, чем выиграть. Это тем более удивительно, что ничья со скромным, в общем-то, соперником ничего скандинавам не гарантировала и сулила решать свою судьбу в матче против фаворита квартета – звездной Франции.

Лучшим игроком встречи был признан Кристиан Эриксен, который провел далеко не самый яркий матч в своей карьере – даже несмотря на яркий гол.

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