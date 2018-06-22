В Душанбе состоялась презентация и первое заседание международного дискуссионного клуба «Голос молодежи».

Заседание клуба прошло на площадке Российского центра науки и культуры в городе Душанбе. В нем приняли участие ведущие эксперты в области публичной дипломатии из России: руководитель Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» из Уфы Радик Мурзагалеев, главный редактор российско-казахстанского экспертного клуба, руководитель аналитического отдела информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье» из Саратова Юрий Аршинов, а также основные организаторы мероприятия – фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество» в лице президента Виктора Каточкова и вице-президента Ирины Окольнишниковой.

Президент фонда Виктор Каточков поздравил всех с открытием клуба и призвал всех молодежных лидеров к тесному взаимодействию, работе с самыми непростыми темами и сложными коммуникационными задачами.

Важность молодежного межстранового общения подчеркнул и советник-посланник посольства России в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов, который пожелал студентам быть во всех жизненных ситуациях активными, неравнодушными и творческими.

К участникам дискуссионного клуба «Голос молодежи» обратилась заместитель главного редактора газеты «Вечёрка» (Душанбе), представитель молодежного движения «Рохи Вахдат (Дорога единства)» Зульфия Голубева. Она подчеркнула, что «активно развивающийся и заслуживающий только одобрения проект интеграции и создания единой Большой Евразии - это далеко не политическое объединение».

«Это объединение народов, государств, общественных организаций с одинаковыми целями, интересами, взглядами на будущее. И это прекрасно. Это залог того, что объединение имеет право на жизнь», - сказала она.

Вице-президент фонда «Евразийское содружество» Ирина Окольнишникова раскрыла основные задачи развития дискуссионного клуба «Голос молодежи Таджикистана».

«Сферы, в которых возможно и необходимо инициативное участие молодежи, разные. Это и обеспечение медиабезопасности, формирование общего экономического пространства, развитие денежно-кредитной, валютной, налоговой и ценовой политики, развитие предпринимательства для увеличения объема внутренней торговли, проекты в области развития промышленности и коммуникаций, гуманитарное сотрудничество в части образования, развития культурных проектов, поддержки русского языка, межрегионального диалога, решение проблем мигрантов и т.д.», - сказала она.

В завершении встречи состоялись деловая игра «Молодежный стиль: прогресс, инновации, креатив» и дебат-турнир «Молодежь Таджикистана как опора национального процветания и евразийский интеграции», в которых приняли студенты вузов Душанбе.

Участники дискуссионного клуба «Голос молодежи» сошлись во мнении, что вовлечение молодежи в широкое обсуждение целей, задач и ценностных ориентиров евразийской интеграции, формирование представления о ее сути, основанной на идеалах дружбы, взаимного уважения и всесторонней поддержки, является чрезвычайно актуальной задачей.

Проект реализуется при поддержке гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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