Двухсторонний торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном за пять месяцев этого года вырос в два раза по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Объем таджикско-узбекского товарооборота в январе-мае 2018 года составил почти $94 млн., что в два раза больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

При этом экспорт таджикских товаров в Узбекистан осуществлен на сумму более $54 млн., а из Узбекистана импортировано продукции на сумму около $40 млн.

Таким образом, Узбекистан становится второй после Молдовы страной ближнего зарубежья, с которым Таджикистан имеет положительный торговый баланс. До этого за все годы независимости импорт узбекской продукции превалировал над экспортом таджикских товаров.

В марте этого года по итогам таджикско-узбекского бизнес-форума в Душанбе были подписаны 16 документов, которые предполагают экспорт товаров и услуг из Таджикистана в Узбекистан на сумму $482 млн. Импорт же узбекской продукции предполагается в размере $143 млн.

Двухсторонний товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном в прошлом году составил $126 млн., из которых $69 млн. приходились на импорт узбекской продукции, а $57 млн. – на экспорт таджикских товаров.

До начала нового столетия Узбекистан являлся главным торговым партнером Таджикистана.

Двухсторонний таджикско-узбекский товарооборот в 1995 году составлял $250 млн., что в два раза больше объема торгового оборота со всеми другими странами СНГ, вместе взятыми. К примеру, товарооборот Таджикистана с Россией составлял $136 млн.

В 2000 году объем таджикско-узбекского торгового оборота сократился до $185 млн., в 2010 году – до $72 млн., а в 2015 году – до $12 млн.

Товарооборот между двумя странами начал восстанавливаться только с 2016 года, достигнув по итогам показателя 2010 года.

В настоящее время Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и прочее.

Импортируется из Узбекистана текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмасса, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus