Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 июня на видеоселекторном совещании рассказал, что причинами увольнения министра образования Улугбека Иноятова стали его нежелание менять старую систему и безынициативность. Об этом сообщает Repost.uz.

«Иноятов был человеком с устаревшими взглядами на жизнь. Он проработал полтора года и не предложил ничего нового. В итоге все та же картина – коррупция в системе, коррупция в школах. Теперь на его месте – Шерзод Шерматов, он введет в систему информационные технологии», – заявил Мирзиёев.

Президент добавил, что впервые в истории Узбекистана он дал поручение уволить не только самого министра, но и всю его команду. В итоге из четырех заместителей главы Минобразования своего поста не лишился лишь самый молодой в стране чиновник – 23-летний Алишер Садуллаев, назначенный в июле 2017 года.

Смена руководства в министерстве народного образования произошла 20 июня. В должности главы ведомства был утвержден Шерзод Шерматов, до этого работавший замминистра инновационного развития.

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