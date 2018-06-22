Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования родным и близким, представителям таджикской науки в связи с кончиной известного таджикского ученого историка, академика Рахима Масова. Он скончался на 79 году жизни 21 июня в одной из клиник Душанбе.

«Рахим Масов, который занимался изучением истории таджикского народа, его государственности, оставил после себя уникальное наследие потомкам. Он исследовал неизвестные страницы истории таджикского народа. Он как исследователь национального менталитета, как защитник исторических ценностей навсегда останется в памяти народа Таджикистана», - говорится в послании.

16 ноября 2009 года Эмомали Рахмон своим Указом наградил Рахима Масова орденом «Ситораи президенти Точикистон» (Звезда президента Таджикистана) первой степени.

Он был награжден этой высокой наградой «За выдающиеся заслуги в развитии исторической науки, воспитании достойных кадров и формировании исторической культуры общества».

Рахим Масов является автором свыше 500 научных и научно-популярных исторических работ, в том числе 14-и монографий. Наиболее известными его трудами являются монографии «История топорного разделения», «Таджики: история с грифом "совершенно секретно"», «Таджики: вытеснение и ассимиляция», «Таджики: история национальной трагедии», которые представляют собой новый взгляд на историю Таджикистана XX века.

Тело академика Рахима Масова предано земле сегодня на кладбище в Лучобе, где покоятся известные личности Таджикистана. В прошлом месяце здесь же были похоронены народные поэты Таджикистана Бозор Собир и Мумин Каноат.

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