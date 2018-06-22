В рамках подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018 юношеская сборная Таджикистана по футболу, составленная из игроков не старше 16 лет, сегодня отправилась на учебно-тренировочный сбор в Японию, где команда проведет серию контрольных матчей.

В Японию делегация таджикской сборной отправилась транзитом через Узбекистан. На недельный учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 22 по 28 июня в японском городе Касима, главный тренер юношеской сборной Таджикистана Зайниддин Рахимов вызвал 23 игроков, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

На тренировочном сборе в Японии юношеская сборная Таджикистана сыграет три контрольных матча с местными юношескими клубами.

«24 июня наша сборная проведет спарринг с командой «Ибараки», 26 июня - со сверстниками из «Касима Антлерс», а 28 июня – против молодежной команды «Урава Редс», - сообщает ФФТ.

В финальной части чемпионата Азии-2018, которая пройдет с 20 сентября по 7 октября в Малайзии, юношеская сборная Таджикистана сыграет в группе «А». Соперниками нашей сборной на азиатском первенстве будут команды Малайзии, Японии и Таиланда.

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