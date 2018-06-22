Таджикистан в текущем году увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан до 1,5 миллиарда кВт/ч. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров 21 июня на встрече с премьер-министром Афганистана Абдулло Абдулло.

В прошлом году Таджикистан экспортировал в Афганистан порядка 1,4 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

«Зухуров отметил, что официальный Душанбе постоянно следит за происходящими событиями в Афганистане и считает, что мир и стабильность в этой стране является главным залогом мира и стабильности во всем регионе», - сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.

По его словам, спикер таджикского парламента также подчеркнул, что для наступления мира в Афганистане наряду с национальным согласием в этой страны необходимо развивать национальную экономику.

Премьер-министр Афганистана выразил признательность руководству и народу Таджикистана за постоянное внимание в решении проблем в Афганистане и поддержку его народа.

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