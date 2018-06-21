Проект IFC по ответственному микрофинансированию собрал представителей СМИ в отеле «Серена», чтобы обсудить инновации в повышении финансовых компетенций населения Таджикистана.

Проект поддерживается правительством Швейцарии в лице Секретариата Швейцарии по экономическому сотрудничеству (SECO).

Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы представить журналистам новые направления в области повышения финансовой грамотности, в разработке правильного контента по данной тематике, и в выборе правильных каналов для охвата большего числа населения.

«Это позволит повысить осведомленность общественности о важности финансовых решений, которые мы принимаем каждый день и помочь им привить ответственное финансовое поведение», - отметили в IFC.

Участники узнали об основах финансовой компетентности, ее отличии от финансовой грамотности, поняли, как разрабатывать контент для изменения финансового поведения целевых групп в Таджикистане, чтобы помочь им принимать более эффективные финансовые решения.

«Высокая компетентность в финансовых вопросах - это не только ключевая предпосылка для стимулирования ответственного финансового поведения, но и очень важный шаг в расширении прав и возможностей женщин. Традиционно сложилось так, что женщины в основном отвечают за разумное и эффективное управление бюджетом своих домашних хозяйств, приоритизируют расходы и ставят финансовые цели. Будущее процветание семьи, улучшение качества жизни зависит от этих ежедневных небольших решений. Еще важнее эти решения для семей, жен, дочерей и матерей, которые хотят вернуть своих родственников из трудовой миграции благодаря сбережениям и открытию бизнеса», - сказала Корин Демаж, заместитель директора Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане.

По ее словам, радио-шоу «Секреты домохозяйки» является одной из инициатив проекта по ответственному микрофинансированию, который помогает семьям, особенно женщинам, принимать обоснованные финансовые решения и добиваться больших результатов с меньшими затратами, особенно в трудные времена.

«Положительные отзывы и популярность среди слушателей Согда побудили нас продолжить финансовую поддержку этого радио-шоу и запустить подобные проекты в южной части Таджикистана и Душанбе», - отметила она.

Как отметила глава представительства IFC в Таджикистане Манижа Мамаднабиева, «средства массовой информации являются важнейшим каналом коммуникации по продвижению финансовой грамотности населения».

«Поэтому IFC продолжает тесно сотрудничать с журналистами в этом направлении. Очень важно, чтобы СМИ понимали особенности различных инструментов, каналов и контента, которые помогают им сориентировать население в вопросах, связанных с ведением бюджета домохозяйства, с постановкой финансовых целей и работой по достижению финансовой грамотности», - сказала она.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus