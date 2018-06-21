В турнире принимают участие спортсмены из 7 стран СНГ

В Худжанде впервые за годы независимости страны проходят престижные международные соревнования по плаванию.

На Международном турнире по плаванию, который стартовал 21 июня в комплексе плавательных бассейнов “20-летия независимости Таджикистана” в Худжанде, принимают участие более 75 пловцов из 7 стран СНГ – Таджикистана, Узбекистана, России, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Туркменистана.

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Глава области Раджаббой Ахмадзода, поприветствовав участников международного турнира, выразил надежду, что проведение столь престижных соревнований по плаванию дадут новый толчок развитию и популяризации этого вида спорта как в области, так и в стране в целом, а также укреплению дружественных связей между странами.

«Турнир по плаванию, посвященный Дню национального единства, организован по инициативе Национальной федерации плавания страны при содействии НОК Таджикистана, Комитета по делам молодежи и спорта и исполнительного органа госвласти области», - сообщил «АП» начальник технического департамента Национальной федерации плавания РТ Ориф Джураев.

Турнир продлится до 24 июня и пловцы из 7 стран будут состязаться по всем видам плавания – кроль, брасс, баттерфляй, вольный стиль, плавание на спине, эстафеты (мужская и женская), комбинированная эстафета.

Соревнования будут судить судьи международной категории из всех стран-участниц турнира.

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