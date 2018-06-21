В Международный день защиты жертв пыток 26 июня Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане проведет традиционную фотовыставку, посвященную жертвам пыток и членам их семей.

Фотовыставка пройдет 26 июня с 10 до 12 часов сразу в трех городах страны: в Душанбе в здании «Душанбе Плаза», 4-й этаж (ориентир - Дом печати, ТВ «Сафина»), в Худжанде - в здании ООО «Арвин» (ориентир - за Кохи Рудаки), в Бохтаре - в здании гостиницы «Мафтуна».

В рамках мероприятия в Душанбе состоится также награждение журналистов за лучший материал по вопросам свободы от пыток, а также самого активного посетителя сайта Коалиции notorturetj.org

На мероприятие приглашены представители госструктур, неправительственных и международных организаций, СМИ.

«К большому сожалению, каждый год наша выставка пополняется новыми историями жертв пыток и жестокого обращения, большинство которых скончались. В этом году мы представляем 18 фотоисторий. Жертвы пыток, их родственники и адвокаты годами борются за то, чтобы было проведено эффективное расследование каждого случая пыток и жестокого обращения и виновные лица были привлечены к ответственности», - сообщили в Коалиции.

По данным источника, в ближайшие дни в соцсетях будет запущен мультимедийный материал по 18 делам – героям фотовыставки - и инфографика по вопросам компенсации для жертв пыток и их родственников.

Фотовыставка о жертвах пыток первый раз была проведена в июне 2013 года – тогда ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» впервые организовало ее в Душанбе накануне Международного дня защиты жертв пыток. На фотовыставке были представлены девять фотоисторий. В основу шести из них вошли резонансные дела Хамзали Икромзода, Хуршеда Бобокалонова, Бахромиддина Шодиева, Сафарали Сангова, Исмоила Бачаджонова и Дильшодбека Муродова, которые скончались при задержании или в заключении.

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