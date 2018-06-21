АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе завершится Международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы».

- В Театре оперы и балета имени Айни состоится концерт солистов оперы. В программе концерта Увертюра к оперетте "Летучая мышь", ария Фигаро из оперы "Свадьба Фигаро", «O sole mio» в исполнении Фируза Зоирзода и др. начало в 18.00

- В рамках подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018 юношеская сборная Таджикистана проведет учебно-тренировочный сбор в японском городе Касима.

- В Душанбе в гостинице Hyatt Regency в 9.00 начнет работу круглый стол «Необходимость реформы законодательства системы регистрации актов гражданского состояния Республики Таджикистан».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ИЮНЯ

1941 - Начало Великой Отечественной войны (1941-1945).

1931 – В Худжанде открылся историко-краеведческий музей.

1958 – В Сталинабаде открылась чайхана «Рохат».

1962 - Открытие VI съезда архитекторов Таджикистана.

2001 - Под кодовым названием «Молния» началась операция по ликвидации бандформирований, возглавляемых Р. Сангиновым и М. Муаккаловым.

2003 – В Таджикистане проведен референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию государства. Около 93% избирателей одобрили внесение поправок в Основной закон РТ, продлившие президентский срок.

2010 - Концессионное соглашение между Таджикистаном и компанией «Инновейтив Роуд Солюшнс ЛТД» (IRS) признанно законным;

2011 - В Душанбе футбольные фанаты вновь устроили беспорядки после матча команд высшей лиги «ЦСКА-Памир» (Душанбе) и «Равшан» (Куляб), который завершился со счетом 2:3 в пользу «Равшана»;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 ИЮНЯ

1931 – Родился певица, Народная артистка Таджикистана Лайло Шарифова.

1936 – Родился государственный деятель Иззатулло Хаёев.

1945 – Родилась кинорежиссер Елизавета Кимёгарова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 25-27 тепла.