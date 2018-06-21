В Китае есть такой интернациональный цирк под названием Asia Europe Culture, где выступают артисты с 15 стран мира. Считается он довольно таки престижным цирком, курсирующим 365 дней в году по всем городам этой необъятной республики. И каково было наше удивление, когда мы узнали, что там работают наши таджики.

Очередная история проекта «Салом, соседи!» расскажет вам о 26-летнем Фирузе Убайдове, который не только покорил сердца жителей Китая своими экстремальными номерами, но и умудрился создать там творческую группу с очень таджикским названием «Сомон».

В цирке он 13 лет, а в Китае последние 2 года. Начинал, естественно, в Таджикистане, в здании единственного в нашей стране душанбинского Цирка. Душа захотела чего-то большего, и судьба, по его словам, сразу же подарила ему удивительный шанс – увидев его выступления в интернете, руководство цирка Asia Europe Culture само вышло на него с предложением о сотрудничестве.

«А почему бы и нет, подумал я. Пусть флаг Таджикистана поднимется и на арене международного цирка», - делится он.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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