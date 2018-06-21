53 гражданина Узбекистана, приехавшие в Санкт-Петербург по оргнабору через республиканское Агентство по вопросам внешней трудовой миграции работать на стройке, по факту остались без паспортов и трудоустройства.

Они записали видеообращение к президенту страны Шавкату Мирзиёеву с просьбой помочь в этой ситуации.

В ролике, опубликованном на странице в Facebook, мигранты сообщают, что заключили договора с Агентством внешней миграции Узбекистана, и им гарантировалось трудоустройство в строительстве.

Рабочая квалификация всех кандидатов была подтверждена специалистами ведомства. Причем, данная услуга была платной – желающие поехать на заработки за границу заплатили больше одного миллиона сумов за человека. Некоторым претендентам пришлось в этой связи влезть в долги.

Однако по прибытии в Санкт-Петербург, выяснилось, что работодатели давали заявку на профессиональных строителей, а Агентство, документально подтвердив квалификацию мигрантов, не проверило ни их навыки, ни опыт. В итоге россияне признали рабочих профнепригодными.

При том, что граждане Узбекистана отработали 20 дней на стройке, за что им было выплачено по 10 тысяч рублей каждому. Паспорта мигрантов работодатели отобрали якобы для оформления разрешения на работу. Однако теперь работодатель требует возместить расходы в сумме $800, и, соответственно, не возвращают паспорта.

По их словам, это ситуация длиться уже месяц. Не дождавшись помощи ни от Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, ни о кого либо еще они решили обратиться к президенту страны Шавкату Мирзиееву и уверены, что только глава государства может помочь им в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что Агентство по вопросам внешней трудовой миграции планирует в рамках организованного набора официально отправить на работу в Россию более 50 тысяч узбекистанцев.

По данным Минтруда Узбекистана, в 2017 году в РФ по оргнабору на заработки отправились 922 человека. Согласно статистике МВД России, в прошлом году на миграционный учет встали свыше 4 млн. граждан Узбекистана, из них 1,8 млн. указали работу в качестве цели визита.

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