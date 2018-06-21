Сегодня на 79-м году жизни скончался видный таджикский ученый, доктор исторических наук, академик Академии наук Республики Таджикистан, директор Национального музея древностей Таджикистана Рахим Масов. Причиной смерти стал инсульт.

По словам коллег, Рахим Масович в последний раз на работу ходил в понедельник.

«В следующие два дня, из-за ухудшения состояния здоровья, он не выходил на работу», - сообщили близкие. По их словам, Рахим Масович скончался сегодня в больнице.

В настоящее время тело ученого везут домой.

Рахим Масов родился 16 ноября 1939 года в кишлаке Мдехарв Рованд в Верхнем Вандже Горно-Бадахшанской автономной области.

В 1961 году закончил Таджикский государственный университет (ТГНУ) по специальности историк, и начал деятельность в Академии наук Таджикистана.

В период с 1988 по 2015 годы Рахим Масов руководил Институтом истории, древности и этнографии Академии наук Таджикистана.

Рахим Масов является автором свыше 500 научных и научно-популярных исторических работ, из них четырнадцать монографий.

Медиа-группа "Азия-Плюс" выражает соболезнования родным и близким Рахима Масовича! Скорбим вместе с вами!

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus