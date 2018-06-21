В столице продолжается строительный бум. В этом материале мы решили привести ТОП-10 самых привлекательных жилищных проектов в Душанбе. Объекты были выбраны по различным показателям, от цен до условий проживания.
Экспертное мнение: на что обращают внимание
О факторах, влияющих на рынок жилья в Душанбе и колебания цен, мы поговорили с риелторами и специалистами по недвижимости. Сейчас в столице, по словам экспертов, можно насчитать более пятидесяти застройщиков, которые в текущий момент строят жилые объекты.
…дворы и детская площадка
- Основным фактором определения востребованности жилья является цена, - говорит эксперт по недвижимости Мичгона Фозилова. – А вот цену определяют месторасположение, транспортная доступность и инфраструктура.
Отсутствие или недостаточное соответствие требованиям клиента той или иной составляющей может повлиять на конечную цель.
По словам эксперта, сейчас в Душанбе строят много, поэтому есть из чего выбирать.
- Клиенты наряду с месторасположением дома обращают внимание на наличие двора и детской площадки. Можно привести множество примеров новостроек с отсутствующим или маленьким двором, - говорит Фозилова.
…о «небожителях»
Другой эксперт по недвижимости, Дилафруз Раджабова, говорит, что в последнее время большим спросом пользуются квартиры на верхних этажах.
- Я называю их «небожителями». Востребованность этих квартир связана не только с низкой ценой, сейчас строить научились, да и обращать внимание на качественное лифтовое оборудование тоже.
Еще, по ее словам, сейчас большим спросом пользуются дома рядом с рынком. Например, новостройка рядом с рынком «Мехргон» по востребованности не уступает элитным домам в центре.
Факторы, влияющие на стоимость жилья, можно разделить на внешние и внутренние. Отклонение от идеала по каждому признаку порой существенно снижает стоимость объекта.
… от материалов до цен
Эксперт по недвижимости Мехровар Сафолов говорит, что потенциальные покупатели часто интересуются транспортными развязками, чтобы было удобно добираться в любую точку города. Но в последнее время есть и те, кто предпочитает жить поодаль от шумных дорог.
Эксперт говорит, что не менее важным является материал, из которого построено здание.
- Среди покупателей более востребованы кирпичные строения, монолитные строения, использование пеноблоков не востребованы.
- Но самое важное – цены. С началом экономического кризиса, снижения цен на стройматериалы цены на жилье стали стабильно снижаться. Но в последние недели прослеживается незначительное повышение цен на недвижимость, правда на фоне увеличения числа новостроек и строительных компаний данная тенденция будет практически незаметна.
ТОП-10
С учетом мнений специалистов мы решили назвать десять самых привлекательных жилищных комплексов в столице.
Жилой комплекс Diar Dushanbe
Строится комплекс по улице Н.Хувайдуллоева (ориентир: ресторан «Бохтариён»). С 5 жилыми и 3 офисными зданиями от 8 до 17 этажей, на территории комплекса расположен 5-звездочный отель с обслуживаемыми апартаментами.
Застройщиком выступает компания ООО «Катари Диар Реал Истейт Инвестмент Компани – Таджикистан».
«Диар Душанбе» - это тщательно спроектированный комплекс, сочетающий в себе жилую и коммерческую недвижимость. Многофункциональный жилой комплекс расположен вдоль озера, имеет несколько торговых центров, магазинов и парков, тут есть многоуровневая парковка. Квартиры в жилом секторе предполагают сдавать с полным ремонтом и возможным дизайном и меблированные по желанию клиента.
Один квадратный метр стоит от $2,5 тыс.
Жилой комплекс «Ёкут»
Многоквартирный жилой комплекс «Ёкут» расположен в центре столицы на пересечении улиц Бухоро и Шевченко (ул. Бухоро, 13).
Застройщиком выступает холдинговая компания ООО «Ёкут-2000».
Жилой комплекс будет состоять из 4 корпусов. Сейчас идет строительство блока «А», который по плану будет сдан в конце 2018 года. В блоке «А» 128 квартир. Здесь на первых двух этажах расположены торговые площади в 1544 кв.м. С 3-го по 18-й этаж - жилые площади. На одной площадке 8 квартир: две 3-комнатные (126,07 кв.м и 117,69 кв.м), одна 2-комнатная (70,93 кв.м) и пять 1-комнатных (45,73 кв.м и 45,66 кв.м).
Один квадратный метр стоит $650.
Отличительной особенностью жилого комплекса «Ёкут» является удобное месторасположение и относительно низкие цены для квартир в центре столицы.
Между тем в прошлом году компания «Ёкут» сдала в эксплуатацию жилой комплекс в городе Вахдат (три 13-этажных блока из 297 квартир).
Жилой комплекс «Элит строй сервис»
16-этажный многоквартирный жилой комплекс «Элит строй сервис» расположен на пересечении улиц С.Айни и А.Дониша.
Застройщиком является ООО «Элит Строй Сервис».
В комплексе 135 квартир (10 766 кв.м). Подземный паркинг - 1816 кв.м (на 38 машин). Общая площадь торгового центра на 1-м и 2-м этажах - 1868,4 кв.м. Жилой комплекс оснащен тремя бесшумными высокоскоростными лифтами фирмы Koyo.
1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 56,14 до 136,50 кв.м.
Средняя цена за один квадратный метр составляет в среднем $800.
Компания была основана в 2007 году и уже построила 12-этажный жилой комплекс по столичной улице Истаравшан, 20; 12-этажный жилой дом по ул. Фотеха Ниязи напротив ТЦ "Пойтахт" (стадион "Спартак"); 12-этажный жилой дом по пр. Рудаки, 110, напротив Педагогического университета; 12-этажный жилой дом по ул. Бухоро, 27, напротив Таможенной службы; 9-этажный дом из 4 блоков по проспекту И.Сомони (напротив посольства России), а также 9-этажный жилой дом по ул. Пушкина, 81, рядом с Минобороны, 5-этажный жилой дом по ул. Н.Махсума, 10 (Испечак, напротив 102-го мкрн).
Жилой комплекс «Ориё Плаза»
Многоквартирный жилой комплекс «Ориё Плаза» расположен в центре столицы по улице Мехнат, вблизи торгового центра «Мехргон».
Застройщиком выступает компания, созданная таджикскими и афганскими предпринимателями.
Жилой комплекс будет состоять из двух 12-этажных корпусов. На первых двух этажах будут расположены торговые площади с эскалатором и грузовыми лифтами. Жилой комплекс оснащен лифтами производства США с автономными генераторами, имеет подземную автостоянку.
Отличительной особенностью жилого комплекса «Ориё Плаза» является наличие своего многофункционального спортивного комплекса для мужчин и женщин.
Жилой комплекс «Зеленая башня»
Жилой комплекс «Зелёная Башня» - 2-блочный комфортабельный жилой дом (12 и 14 этажей). Он отвечает всем критериям жилья бизнес-класса, как в плане уровня строительных технологий, качества строительных и отделочных материалов, так и в плане наличия собственной развитой инфраструктуры. Застройщиком является строительная компания «Строй-Центр».
Комплекс расположен на ул. Лахути, рядом с гипермаркетом «Ашан», имеет подземный паркинг, благоустроенную придомовую территорию. На 1-м и 3-м этажах есть торговый центр Jysk.
В отделке фасада использованы теплоизоляционный материал и декоративная краска производства Турции, а для 1-го и 2-го этажей - вентилируемый фасад с утеплением и наружными фибропанелями.
Дом оснащен двумя мощными насосами для подачи воды и водохранилищем на 100 кубов, двумя трансформаторами мощностью 1000 киловатт каждый. В 1-, 2-комнатных квартирах будет по 1 кондиционеру, а в 3-комнатных квартирах - 2 кондиционера.
В каждой квартире пол рассчитан на установку тёплых полов. Есть эвакуационный выход в каждой квартире. Дом оснащен лифтами немецкого производства. На одной площадке 3 квартиры.
Цена за один кв. метр в среднем составляет $750.
Строительная компания «Строй-Центр» образована в 2008 году и уже сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Роял Хаус» на перекрестке ул. Карамова и пр. Рудаки, в 200 м от Ботанического сада, и жилой комплекс «Согдиана» (рядом с посольством США).
Жилой комплекс «Мега групп»
Жилой комплекс из девяти блоков расположен по улице Айни (напротив школы №6). Общая площадь жилого комплекса составляет 43 тыс. кв. метров, торговых центров и центров обслуживания – 12 тыс. квадратных метров.
Застройщиком является ООО «Мега групп констракшн».
В комплексе есть детский сад, торговый центр, двухуровневая подземная автостоянка и другая современная инфраструктура.
По мнению специалистов, отличительной особенностью данного комплекса является оборудованная детская площадка, благоустроенный двор c фонтанами.
Средняя цена за один кв. метр жилья составляет $550–700.
Жилой комплекс «Ватан»
Многоквартирный жилой комплекс «Ватан» расположен в центре столицы на пересечении проспекта Рудаки и улицы Айни.
Застройщиком выступает компания «Авиценна». Предположительно это будет самое высокое жилое здание в Душанбе.
«Ватан» состоит из трёх блоков. Самым высоким из них будет центральный блок - 24 этажа. Два остальных, которые располагаются по бокам центрального блока, состоят из 20 этажей. Площадь всего комплекса - 53 309,8 квадратных метра. Из них 35 504,1 кв. метра - жилые.
Торговые помещения займут 8 916,3 квадратных метра и расположатся на трёх первых этажах здания, а на двухэтажную подземную парковку выделена площадь в 8 889,4 квадрата. Кроме этого, в здании будут как рестораны и бары, так и кафе быстрого питания.
В среднем цена одного кв. метра колеблется от $500 до $700 в зависимости от этажа.
Отличительной особенностью является наличие 12 квартир на одной площадке.
Компания «Авиценна» имеет опыт строительства и уже выстроила 18-этажный жилой комплекс «Симург», расположенный по столичной улице Шотемура, 57, и жилой 16-18-этажный комплекс «Хушанг» по улице Бухоро, 32–34.
Жилой комплекс «Баракат»
Элитный жилой комплекс «Баракат» расположен на пересечении проспектов Рудаки и Исмоила Сомони. Комплекс находится вблизи Центрального парка Душанбе, Дворца нации, здания администрации президента, здания МИД.
Застройщиком является компания «Проект-Инвест».
Дом возведен по технологии монолитного домостроения. Квартиры улучшенной планировки, с двумя санузлами. Окна квартир оснащены высококачественными стеклопакетами. На первых двух этажах - крупный деловой и торгово-сервисный центр, круглосуточная аптека и супермаркеты, стоматологическая поликлиника. Рядом школа №8 и детский сад.
В доме есть 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Однокомнатные - 45,0 кв.м; двухкомнатные - 76,3 кв.м и 70,8 кв.м; трехкомнатные - 108,6 кв.м, 101,9 кв.м и 109,1 кв.м; четырехкомнатные - 122,5 кв.м.
Цена одного кв. метра в среднем составляет $1200–1400 .
Компания построила также элитный жилой комплекс «Муниса», расположенный недалеко от торгового центра «ЦУМ».
Жилой комплекс «ВИП Строй»
Многоквартирный жилой комплекс «ВИП Стройт» расположен в центре столицы - за «Гранд Отелем», по улице М.Курбанова, 25.
Застройщиком является компания «ВИП Строй». Жилой комплекс будет состоять из трех 15-этажных блоков. В данном комплексе на первых двух этажах будут расположены торговые площади. С 3-го по 15-й этаж - жилые площади. На одной площадке до 6 квартир. В блоке 1 и 1а - трехкомнатные (106,09 кв.м и 126,9 кв.м), двухкомнатные (75,7 кв.м, 78,1 кв.м, 79,2 кв.м и 85,0 кв.м) и однокомнатные (51,1 кв.м, 52,1 кв.м, 52,8 кв.м и 57,7 кв. м) квартиры. В блоке 2 - трехкомнатные (86,89 кв.м и 106,0 кв.м), двухкомнатные (63,3 кв.м и 82,9 кв.м) и однокомнатные (42,6 кв.м).
Средняя цена за один квадратный метр в зависимости от этажа колеблется от $600 до $800.
Отличительной особенностью жилого комплекса является удобное месторасположение в центре столицы.
Жилой комплекс «Сиёвуш»
Многоквартирный двенадцатиэтажный жилой комплекс «Сиёвуш» расположен в центре столицы по проспекту Рудаки, 77. Застройщик - компания «Камар Ал-бос».
В данном комплексе на первых двух этажах расположены торговые площади и первая в столице кофейня «Шоколадница».
На этажах с 3-го по 12-й расположены жилые площади. На одной площадке 2-3 квартиры.
Средняя цена за один квадратный метр составляет $2 тыс., с ремонтом и отделкой.
Отличительной особенностью жилого комплекса «Сиёвуш» является не только удобное месторасположение в центре столицы, но и то, что это, по мнению экспертов, самое красивое здание с отделкой фасада в стиле Версаче. Наряду с этим дом имеет благоустроенный двор, свою автономную прачечную-химчистку, охрану (из числа сотрудников вневедомственной охраны МВД), налажена влажная уборка подъездов два раза в день.
Небольшой бонус: жителей дома не посещают контролеры коммунальных служб. Закрепленный человек их числа обслуживающего персонала собирает показания счетчиков и осуществляет сверку самостоятельно.
Компания построила несколько элитных жилых комплексов: многоэтажный комплекс над торгово-развлекательным комплексом «Ориёно», рядом с чайханой «Рохат», жилые комплексы рядом с филиалом МГУ и двенадцатиэтажный жилой комплекс рядом с бизнес-центром Vefa Center.
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Гость3
Странное явление. Расчеты в $ запрещены, даже определено уголовное наказание. А цены везде в $ открыто. Как так? И примерная стоимость однокомнатной квартиры 45 м2 в среднем получаетс от 36 до 45 тысяч долларов. Без какой либо отделки. То есть примерно полмиллиона сомони. Вопрос. Эти квартиры для кого строятся? Иностранцам покупать запрещено. Зарплаты мизерные. Работы нет. Кто становится владельцем заветных метров? Цена сильно завышена, раза в три-четыре.
Гость3
А что такое "ремонт с отделкой"? И в чем разница? Очень интересно.
Гражданин4
Друзья, Жилой комплекс «Ватан» а на фотке дом с поворота аэропорта, как так?
Sino4
Это конечно радует. Душанбе действительно стал красивее с точки зрения архитектуры. Осталось, чтобы уровень культуры жителей тоже соответствовал. Особенно у молодых мужчин.
Alibek5
ООО «Элит Строй Сервис» принадлежит к Начальником Налоговый комитет ТЧ
fgg@dfg.com5
Как будто в Америке живем. Кв.м в долларах. В сомони напишите. И удивлению не будет предела)))
Гость fgg@dfg.com3
Точно. Вот перевели и глаза на лоб полезли. Полмиллиона и выше.