В Австралии 70-летнего миллионера, сколотившего состояние на девелоперском бизнесе, Рона Медича Верховный суд штата Новый Южный Уэльс приговорил к 39 годам тюрьмы, передает РБК.

Его признали виновным в заказном убийстве его бывшего бизнес-партнера — 45-летнего Майкла Макгерка, который был убит в Сиднее в сентябре 2009 года на глазах его 9-летнего сына выстрелом в голову.

Суд также обвинил Медича в запугивании вдовы Макгерка. На суде было отмечено, что смерть Макгерка оказалась «очень тяжелой» для его супруги и их четверых детей, которым на тот момент было от восьми до 12 лет.

Суд постановил, что Медич без возможности условно-досрочного освобождения проведет в заключении 27 лет. То есть, когда он сможет подать запрос на досрочное освобождение, ему будет 97 лет. Сам осужденный свою вину не признает.

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