Галь Грегуар Манжа - адвокат Гульнары Каримовой готовит протест по планам прокуратуры Швейцарии о выплате в ближайшее время Узбекистану около 700 миллионов швейцарских франков (810 миллионов долларов США) , сообщает со ссылкой на швейцарскую газету NZZ am Sontag CA-NEWS.



Эти средства принадлежат дочери покойного президента Ислама Каримова и заморожены в банках Швейцарии. Адвокат планирует обратиться с протестом в Федеральный уголовный суд.

Швейцарские прокуроры в мае приказали конфисковать деньги со счетов в банках в Женеве и Цюрихе для репатриации в Узбекистан, утверждает издание со ссылкой на два штрафных ордера, оказавшихся в его распоряжении.

По мнению адвоката, конфискация, основанная на признаниях двух из шести подсудимых, приравнивается к неофициальному разделению уголовного дела и нарушает права Гульнары Каримовой на справедливый суд.

Также адвокат ставит под сомнение признания двух обвиняемых, которые сейчас отбывают срок в узбекской тюрьме. Он напоминает, что несколько обвиняемых на допросе заявляли Федеральной прокуратуре, что их будущее зависит от возмещения замороженных активов Узбекистану.

В интервью еженедельнику швейцарский адвокат рассказал, что их вторая встреча за четыре года с подзащитной Гульнарой Каримовой состоялась 25 и 26 апреля в Ташкенте.

По его словам, 20 дней он будет ждать, чтобы Гульнара Каримова ознакомилась с обвинениями. Ожидается, что контакт Федеральной прокуратуры Швейцарии с Гульнарой состоится в начале июля.

Решением суда Ташкентской области в августе 2015 года Каримова была осуждена на пять лет лишения свободы.

Летом 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримовой была изменена мера пресечения в виде нахождения с февраля 2014 года под домашним арестом, на лишение свободы.

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