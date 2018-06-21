В середине мая было открыто регулярное автобусное сообщение между Худжандом и Ташкентом. Мы решили узнать, кто и как часто пользуется этим маршрутом, и как скоро будут открыты новые рейсы в узбекские города.

Побывав на худжандском автовокзале «Рохи абрешим», мы узнали, что рейс по маршруту Худжанд-Ташкент выполняется ежедневно - один раз туда и обратно. Все рейсы выполняются автобусами компании «Asian Express».

С худжандского автовокзала автобус отправляется в 8:00, а в Ташкент прибывает в 12:35. Этот же автобус с автовокзала «Собир Рахимов», расположенного в центре Ташкента, в 18:00 выезжает в направлении Худжанда, куда прибывает по графику в 21:35.

15 мая после 26-летнего перерыва состоялся первый автобусный рейс между Ташкентом и Худжандом.

Полной загрузки пока нет, но цена не изменилась

Директор автовокзала «Рохи абрешим» Абдухалим Рахматов, комментируя подробности автобусного сообщения в узбекскую столицу, сообщил «АП»,что на этот рейс пока нет полной загруженности. Автобусы имеют 47 посадочных мест. В будние дни обычно реализуется 15-20 билетов, иногда 25. Но есть исключения: сегодня, к примеру, была полная загрузка.

По словам собеседника, пока загруженность автобуса не покрывает полностью расходов компании (ГСМ, зарплата водителей, амортизация).

Но со временем, как люди привыкнут, пассажиропоток увеличится, и доходы будут, уверен он.

"В ближайшее время мы планируем пустить по данному маршруту еще один рейс - в 12:00. То есть ежедневно два рейса из Худжанда в Ташкент и два обратно. В свою очередь, и узбекская транспортная компания планирует запустить свои автобусы", - отметил Рахматов.

Задержек и проблем при пересечении границы нет. На таможенный досмотр багажа и проверки документов на двух КПП предусмотрен 1 час и пока эти временные рамки соблюдаются. В целом, на рейс в одну сторону уходит 3,5-4 часа, утверждает директор автовокзала.

Плата за проезд 50 сомони в одну сторону остается без изменений.

Соглашение между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении было подписано главами двух государств во время визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

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Бонус за поездку

Абдуалим Рахматов отметил, что на границе расстояние между двумя КПП – "Ойбек" Узбекистана и "Фотехобод" Таджикистана составляет около двух километров. Раньше это расстояние люди преодолевали пешим ходом: в зимнюю стужу и в летнюю жару, с багажом.

"Сейчас пассажиры это расстояние преодолевают на автобусе. Проблем при прохождении пограничных и таможенных процедур нет. В расписание заложено по 30 минут для прохождения таможенного и пограничного контроля на каждом КПП", - говорит Абдухалим Рахматов.

Кроме того, компания запустила акцию: каждые 10 дней те, кто приобрел билеты, участвуют в ней. При реализации билета, который имеет свой номер, фиксируется ФИО и номер мобильного телефона пассажира. При помощи компьютерной программы по номеру выявляется победитель, который может один раз бесплатно туда и обратно съездить в Ташкент и посетить аквапарк Ташкента.

Акция будет действовать весь летний период.

Другие маршруты пока в планах

Абдуалим Рахматов сообщил, есть планы относительно открытия новых маршрутов из Согдийской области в направлении городов Ферганской долины – Коканд, Фергана, Андижан и др.

"Пассажиры рейса Худжанд-Ташкент в основном – туристы, предприниматели. Есть те, кто едет в направлении России. С Ташкента к нам едут граждане Узбекистана. Вот на днях приехали 12 пассажиров – граждане Казахстана, есть граждане Кыргызстана", - говорит собеседник.

В заключении беседы мы поинтересовались конкуренцией частных такси автобусному рейсу.

"Однозначно, нет. В принципе, граждане свободны в своем выборе транспорта, но на такси приходится два-три раза менять машину, расстояние между двумя КПП в 1,5-2 км надо проходить пешком. Потом пассажиры нашего автобуса проходят таможенные процедуры вне очереди, отдельно. А на такси приходится пересекать пограничные посты в порядке общей очереди", - резюмировал директор Худжандского автовокзала.

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