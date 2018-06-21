Доля населения Таджикистана, живущего за национальной чертой бедности, в 2016 году составила 30,3%, говорится в опубликованном во вторник Межгосударственным статистическим комитетом СНГ «Мониторинге показателей ЦУР в регионе СНГ».

Уровень бедности в Таджикистане в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 1,3%.

В Армении в позапрошлом году по национальным параметрам бедствовало 29,4% населения, а в Кыргызстане – 25,4%. При этом Кыргызстану, который в 2015 году опережал по уровни бедности даже Таджикистан, за один год удалось сократить долю бедного населения сразу на 6,7%.

Сравнительно низкий уровень бедности зафиксирован в Казахстане (2,6%), Украине (3,8%), Беларуси (5,7%) и Азербайджане (5,9%).

В России в 2016 году доля бедного населения, по национальной методологии, составила 13,3%, как и в 2015 году.

Данные по Молдове, Туркменистану и Узбекистану отсутствуют.

Бедными, согласно национальной черты бедности, считаются лица, чьи доходы (расходы) ниже официально установленных национальных границ. В ряде стран - это прожиточный минимум, в других – черта бедности представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, как правило, включающей, в отличие от прожиточного минимума, более ограниченный набор товаров и услуг.

Использование разных методологических подходов по исчислению показателя уровня бедности делает невозможным проведение сопоставления между странами.

Существует также международная черта бедности, установленная Всемирным банком. Согласно этой методологии, бедными считаются люди, которые зарабатывают ниже 1,9 долларов в день.

Таджикистан опережает все страны СНГ также и по данной методологии.

Доля населения Таджикистана, живущего за международной чертой бедности, в 2015 году составила 4,8%, отмечается в «Мониторинге показателей ЦУР в регионе СНГ».

Доля бедных в соответствии с методологией Всемирного банка в Кыргызстане составила 2,4%, в Армении – 1,9%.

В других стран Содружества наличие таких людей не зафиксировано. Данные по Азербайджану, Туркменистану и Узбекистану не приводятся.

источник: Межгосударственный статистический комитет

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