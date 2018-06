Current total package of applications for Uzbek loans has reached 15.3 million U.S. dollars. Tajik and Uzbek banks are currently specifying conditions under which Tajik entrepreneurs will get loans to finance import of Uzbek goods.

