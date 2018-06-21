Общая задолженность средних и крупных предприятий Таджикистана на начало второго квартала этого года составила 20,5 миллиардов сомони.

При этом, за последний год предприятиям удалось снизить общую задолженность почти на 30 процентов.

По состоянию на 1 апреля 2018 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий (без учета предприятий малого бизнеса) составила 20539,7 млн. сомони, что на 8646,5 млн. сомони меньше, чем на 1 апреля 2017 года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Удельный вес убыточных предприятий от общего их количества на начало второго квартала составил почти 32%.

Сравнительно большое количество убыточных предприятий зафиксировано в обрабатывающей промышленности, в строительстве, транспорте, связи.

Наиболее большие задолженности среди таджикских предприятий имеет «Барки Точик».

По данным Минэнерго, общая задолженность, с учетом кредитных инвестиционных соглашений, на начало нынешнего года составила 14,7 миллиардов сомони.

Компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками. Согласно последнему аудиту, результаты которого находятся в открытом доступе, чистый совокупный убыток «Барки Точик» в 2016 году составил свыше 2,3 миллиарда сомони. Аудит был проведен компанией Baker Tilly Klitou and Partners SRL.

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