Главным итогом вчерашних баталий на ЧМ-2018 по футболу в России стал вылет трех арабских сборных – Саудовская Аравия, Египет и Марокко лишились шансов продолжить борьбу на стадии плей-офф. Матчи 3-го тура с их участием станут лишь протокольными. Еще одна особенность дня заключается в том, что все матчи завершились с результатом 1:0 в пользу команд-фаворитов.

Группа А

УРУГВАЙ - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - 1:0 (1:0)

Гол: Луис Суарес, 23 (1:0).

Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканцев.

На 23-й минуте голкипер саудовцев Мохаммед Аль-Оваис неудачно сыграл на выходе при навесе с углового, мяч прилетел к Луису Суаресу, который расстрелял пустые ворота соперника.

Луис Суарес провел лучший матч footbolyan.ru

Сборная Уругвая набрала 6 очков и вместе со сборной России, у которой столько же баллов, обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ. В очном матче, который состоится 25 июня, команды определят победителя группы. Египет и Саудовская Аравия лишились шансов продолжить борьбу за плей-офф.

Группа В

ПОРТУГАЛИЯ - МАРОККО - 1:0 (1:0)

Гол: Криштиану Роналду, 4 (1:0).

Португалии откровенно повезло в матче против Марокко, соперник упустил большое количество моментов, а за Роналду не уследил только раз.

Очередное подтверждение от португальца. Фото matchtv.ru

Сборная Марокко – самая невезучая команда не только чемпионата мира-2018, но и всей истории мировых первенств. В 1986 году в Мексике Марокко как раз побил порутгальцев 3:1, сыграв вничью с англичанами и поляками с первого места вышла из группы. Далее в 1\8 финала она сыграла с будущим финалистом Германией и на 90-й минуте пропустила обидный год от Лотара Маттеуса. В 1998 году во Франции сборная Марокко была одной из лучших, упустив победу Бразилии, она сыграла вничью с Норвегией, и крупно обыграла Шотландию 3:0. Но с 4 очками не вышла изх группы благодаря тому, Бразилия, заранее занявшая первое место, просто отдала победу норвежцам.

И на этом чемпионате «атласские львы» играли от всего сердца, в первом мачте имея колоссальное преимущество над Ираном, благодаря автоголу на последних секундах пропустила обиднейший гол.

Как пишет портал «Футбол на куличках», африканцы и во встрече с португальцами сделали гораздо больше для победы, но вновь, как и по итогам поединка с Ираном, покинули поле с опущенными головами. Возможно, всё пошло бы по-другому, не пропусти команда Эрве Ренара уже на 4-й минуте. Роналду забил очередной гол на турнире, вывел пиренейцев вперёд, а всё оставшееся время наблюдал за невнятной игрой партнёров да изредка безуспешно пытался отличиться со штрафного. Голкипер Португалии Руи Патрисиу совершил несколько умопомрачительных сэйвов и тем самым спас свою команду от неблагоприятного исхода, коим стала бы ничья. Но даже его мастерство не помогло бы португальцам, если бы не чудовищная невезучесть марокканцев. Один Бенатиа трижды промахивался с выгоднейших позиций. Били по воротам соперника и другие футболисты африканской дружины, но мяч упорно не хотел идти в цель.

ИРАН - ИСПАНИЯ - 0:1 (0:0)

Гол: Диего Коста, 54 (0:1).

Единственный мяч на 54-й минуте встрече забил форвард Диего Коста.

Диего Коста, забив гол Ирану, принес победу испанцам Фото matchtv.ru

Такого тяжелого похода для Испании не ожидали эксперты и болельщики перед стартом чемпионата мира. Иранцы очень здорово и надежно защищались большую часть матча, выстроив игру на контратаках. После перерыва только Испания прибавила в резкости, что возымело эффект.

В нескольких эпизодах удалось вскружить голову иранцам, а в одном из них – затолкнуть мяч в ворота. После этого и Иран активизировался, показав, что тоже может играть в давление, в агрессию. Даже создал голевые моменты, но мог пропустить и еще. Возможно, счет закономерный, но Иран оставил положительное впечатление. Это играющая разумная команда, с которой Португалии придется несладко.

О чем рассказали тренеры?

Оскар Табарес, главный тренер сборной Уругвая:

"В матче против Саудовской Аравии мы действовали слишком легко, расслабленно.

Теперь нас ждет игра с Россией. Этот матч нужно будет выигрывать или умереть. Мы намерены воспользоваться этой возможностью и постараемся выиграть, чтобы занять первое место в группе".

Хуан Антонио Пицци, главный тренер сборной Саудовской Аравии:

"Мы можем чувствовать гордость от того, какие силы мы приложили и как сыграли матч. В первом матче против сборной России мы не смогли выступить на таком высоком уровне, были факторы, которые на это повлияли. Мы провели анализ, не думаю, что может идти речь об отдельном факторе. И разница между двумя матчами большая".

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии:

"Роналду - как портвейн, он с возрастом становится еще лучше, совершенствуется. Он постоянно развивается в отличие от других игроков. Он знает себя и чего может добиться, сегодня он не будет делать то, что делал 4-5 лет назад, а через три года снова будет играть по-другому. Он сыграл 44 матча, мало кто столько сыграл, но были и те, кто больше. Но он в хорошей форме, у него талант. Вся команда получает от этого преимущество.

Я думаю, что мы провели замечательную игру, марокканцы тоже хорошо играли. Может, для Марокко это и несправедливый результат, но это же футбол, забиваешь гол - выигрываешь".

Эрве Ренар, главный тренер сборной Марокко:

"Я не разочарован, я доволен выступлением своей команды и горжусь им. Есть вещи, с которыми ничего не поделаешь. Амрабат - воин, он хотел играть. Он сначала надел шлем, потом через полчаса снял, такой у него дух - поразительно сильный. На московском стадионе мы чувствовали себя, как будто играли в Касабланке, это помогало игрокам, мне повезло, что они так играли. И Амрабат себя прекрасно показал".

Карлуш Кейруш, главный тренер сборной Ирана:

"Мы показали, что готовы страдать и сражаться. Чувствую, что мы заслужили лучший результат. Нет сомнений, что Испания играла прекрасно, стильно - мои поздравления Фернандо Йерро и всем испанцам. Мы многому научимся благодаря этому матчу. Если провести параллель с теннисом: у нас был один матчбол сегодня, будет второй в игре с Португалией. Все возможности ещё есть. Мы по-прежнему живы и по-прежнему мечтаем!".

Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании:

"Мы знали, что будет трудно забрать эти три очка. Причём сложности возникали у нас в обоих таймах. В перерыве при счёте 0:0 мы понимали: у нас есть план, и мы его придерживались. Мои игроки сделали то, что и должны были. Иранцы очень сильны, им очень сложно забить. Мы были готовы к этому".

Вокруг чемпионата

Салах поругался с Федерацией футбола Египта

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах поругался с руководством Федерации футбола Египта (EFA), утверждает журналист Карим Зидан со ссылкой на египетские СМИ. Форварду «Ливерпуля» не понравилось то, как была организована подготовка команды к матчам чемпионата мира-2018.

Мухаммад Салах webintens.ru

Отмечается, что EFA пригласила около сотни бизнесменов, артистов и звезд шоу-бизнеса на сборы команды, что мешало футболистам. Представители EFA просили Салаха не говорить в таком тоне, после чего лидер атак команды заперся в номере и ни с кем не общался несколько часов.

Месси поздравят Кубком мира из гжели

Нападающему сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси преподнесут необычный подарок во время чемпионата мира — 2018, сообщает сайт минспорта Московской области.

24 июня форварду исполнится 31 год.

Один из лучших футболистов мира и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметит 24 июня — свой день рождения — в подмосковных Бронницах, где будет находится тренировочная база команды во время проведения чемпионата мира по футболу‐2018. swarajyamag.com

В честь дня рождения руководство подмосковной базы в Бронницах, где «альбиселесте» базируется во время мирового первенства, приняло решение поздравить пятикратного обладателя «Золотого мяча» Кубком мира из гжели.

«Сборная Аргентины — команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси. Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок — торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели», — заявил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

В Иране женщин впервые с 1979 года допустили на футбольный стадион

В Иране на спортивную арену впервые с 1979 года пустили женщин, которые наравне с мужчинами смогли посмотреть матч национальной футбольной сборной на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Газета ру» со ссылкой на ТАСС.

По информации Al-Ahram, просмотр матча между сборными Ирана и Португалии состоялся на крупнейшем стадионе Тегерана «Азади».

фото с сайта ua.news/ru

Отмечается, что женщин должны были допустить до посещения матча с командой Марокко со стадиона, но этого не случилось. Решение по поводу допуска иранок было принято после того, как болельщицы устроили стихийные празднования исхода матча вместе с мужчинами.

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