Решение о проведении данного конкурса среди библиотек городов и районов области принял накануне председатель Согдийской области, сообщает пресс-служба главы области.

В решении говорится, что данный конкурс проводится "с целью привлечения детей и учащихся к чтению книг и художественной литературы, пропаганды идей самопознания и самосознания, уважения и сохранения добрых традиций предков в отношении духовных ценностей".

Конкурс посвящен 27-летию государственной независимости страны и 140-летию Героя Таджикистана Садриддина Айни.

В нем могут принять участие учащиеся школ, лицеев и гимназий, студенты вузов и средне-специальных учебных заведений, которые зарегистрированы в качестве абонентов той или иной библиотеки.

Первый этап конкурса продлится до 20 августа, а второй этап состоится 3-4 сентября текущего года. Итоги конкурса будут подведены в рамках празднования Дня книги.

Победители конкурса будут определены в двух номинациях – лучший чтец среди учащихся школ и лучший чтец среди студентов. Каждому победителю номинации будет выделено по 2 тысячи сомони, а занявшие вторые и третьи места в своих номинациях получат соответственно по полторы и тысяче сомони.

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