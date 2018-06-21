Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с сыном, депутатом Меджлиса (парламента) Сердаром Бердымухамедовым посетил Центр автомобильного спорта, где собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал спортивный внедорожник и испытал его в тестовых заездах, пишет "Хроника Туркменистана".

«Глава государства с сыном обменялись мнениями по особенностям новых поступивших автомобилей, их декора. Туркменский лидер и Сердар Бердымухамедов, сделав чертежи, различные варианты оформления машин, обсудили места их расположения на внешней стороне автомобиля», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в дизайне авто использованы национальные элементы и символика авторалли «Амуль-Хазар 2018», которое состоится в сентябре.

Глава государства сделал несколько набросков, как можно оформить машины и принялся за чертежную работу по переоборудованию спортивного автомобиля для повышения его технического потенциала.

Затем Бердымухамедов в качестве пилота, а сын – в качестве штурмана, испытали собранный на основе президентских чертежей автомобиль и поехали в сторону Каракумов.

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