Страна: США

Жанр: комедия, экшн

Режиссер: Гэри Росс

Актеры: Сандра Буллок, Сара Полсон, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна

Премьера в Душанбе: 21 июня, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Только что вышедшая из тюрьмы сестра Дэнни Оушена, Дебби Оушен, собирает команду, чтобы украсть самое дорогое в мире бриллиантовое колье с шеи прекрасной и безумной «звезды экрана» Дафны Клюгер (Энн Хэтэуэй) во время ежегодного блистательного бала в Метрополитен-музее.