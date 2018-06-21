Экc-глава управления по делам молодежи Согда Олим Зохидзода, который проходит по делу журналиста Хайрулло Мирсаидова, сегодня не принял участия в судебном слушании. Напомним, в Худжандском горсуде вот уже вторую неделю проходит открытый судебный процесс по делу руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана», журналиста Хайрулло Мирсаидова.

Сегодня в 14:00 должно было состояться очередное слушание, но адвокат Олима Зохидзода Комил Ибодуллозода сообщил, что его подзащитный, который считается пострадавшей стороной, не сможет сегодня принять участия в процессе по причине того, что находиться в Душанбе, где принимает участие в каком-то конкурсе.

Адвокаты Мирсаидова, в свою очередь, заявили, что без него не согласны участвовать на процессе, сам Мирсаидов также не согласился начинать слушания без участия Зохидзода.

В ответ на это судья предложил и зачитал письменные показания 10 участников команды КВН, большинство из которых живет в Душанбе, и не участвует в слушаниях.

Затем председательствующий на процесс заместитель председателя Худжандского горсуда Джурахон Рахмон объявил перерыв до понедельника, 26 июня, отметив, что что слушания начнутся в 14:00.

Во вторник на суде выступил главный бухгалтер управления по делам молодёжи Согда Нури Турсунова, которая сообщила суду, что у Хайрулло не было долгов, потом они появились ..в январе, когда он сам уже сидело в СИЗО.

Она сообщила, что по ее бухгалтерским учетам, у Мирсаидова не было долгов до декабря 2017 года.

«А с января 2018 года появились долги (напомним, Мирсаидова взяли под стражу 5 декабря 2017 года, – прим. ред.). Я поискала в квитанциях, и оказалось, что у него оставался долг на сумму 17 тысяч 660 сомони. Он всегда предоставлял отчет, оплачивал долги после поездки и участия команды КВН в играх», - заявила она.

Она также отметила, что бывший глава управления по делам молодежи Согда Олим Зохидзода несколько раз просил ее уволиться с работы, но по какой причине – она не знает.

Суд по делу Мирсаидова начался 8 июня. Хайрулло Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 (присвоение или растрата) и по статье 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Таджикистана. Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 (заведомо ложный донос), он полностью отрицал.

В свою очередь, Рауфхон Ализода - гособвинитель в своем выступлении заявил, что Мирсаидов растратил 123 тыс. сомони бюджетных средств.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова 5 декабря 2017 года после его открытого письма, где он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согда в коррупции. Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области.

Прокуратура возбудила против него уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ. Позднее статья за возбуждение розни была снята с производства в связи с отсутствием фактов.

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