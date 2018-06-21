Это наш первый сюжет из Бухары – раньше мы чаще делали истории из Самарканда. Но, как говорят таджики, «дер ояду шер ояд», что означает лучшее всегда ждет впереди. Вот и настал этот день, и мы сделали интереснейший сюжет про уникальную бухарскую галерею, вошедшую во все туристические путеводители мира, как место для обязательного посещения.

А вы знаете, почему она вошла во все гайдбуки? Причин много, но основная – здесь собрано более 50.000 фоторабот, рассказывающих только о жизни. Вряд ли вы такую найдете в Душанбе.

Владельцем этой галереи, кстати, является Шавкат Болтаев – известнейший фотограф не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Именно он нам рассказал об уникальном доме фотографии, куда ежедневно приезжают десятки туристов со всех уголков мира.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистан.

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