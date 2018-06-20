АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе продолжит работу Международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы».

- В связи с проведением «водной» конференции с 10:20 до 10:40 будет перекрыта дорога по проспекту Рудаки по всему центру города до столичного аэропорта.

- Таджикский Государственный Академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни даст балет Минкуса «Дон Кихот». Начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ИЮНЯ

1992 - Произошли первые вооруженные столкновения в Вахшском и Бохтарском районах Курган-Тюбинской области, послужившие началом гражданской войны в Таджикистане.

2003 - В Москве задержан экс-глава МВД РТ Якуб Салимов.

2010 - Около 300 граждан Таджикистана возвратились с юга Кыргызстана на родину.

2016 - Экс-министр внутренних дел Таджикистана Якуб Салимов вышел на свободу после 13-летнего заключения.

2016 - Эмомали Рахмон открыл первый в Центральной Азии гипермаркет "Ашан".

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ИЮНЯ

1902-1985 – Родился художник, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Юсуф Рауфи.

1932-1996 – Родился доктор медицинских наук, профессор Юсуф Исхаки.

1941-1999 – Родился композитор Мачнун Баротов.

1950 – Родился журналист Дикаев Турко.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.