The Majlisi Namoyandgon (Tajikistan’s lower chamber of parliament) today endorsed amendment offered by the government to the country’s law on insuring savings of physical entities. The amendments, in particular, provide for increasing the amount of savings compensation from 350 to 500 calculated indicators.

