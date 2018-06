Chairman of Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandgon) of parliament, Shukurjon Zhurov, does not trust statistical data offered by the government bodies and ordered to define more precisely what criteria are used to identify poverty in a family in Tajikistan.

