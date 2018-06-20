Федерация мигрантов России предложила ввести миграционную амнистию: процедура, согласно мировой статистике, позволит легализовать от 18 до 40 процентов нелегалов.

Федерация мигрантов предлагает провести амнистию, согласно которой в течение полугода переселенцы смогут самостоятельно прийти в миграционные службы, сдать отпечатки и легализоваться. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель организации Вадим Коженов, сообщает Migrant.news.tj.

Он напомнил, что в 2014 году в России произошли изменения миграционного законодательства: появились патенты на работу мигрантов, что мы оцениваем положительно, но в то же время были введены меры о запрете на въезд в страну для нарушителей законодательства.

Однако, по его словам, сейчас на территории России около 3,5 млн мигрантов выпали из правого поля и не имеют возможности легализоваться.

"Они находятся здесь с нарушением режима пребывания, нигде не учтены, состояние их здоровья неизвестно. Это несёт в себе опасность, в первую очередь с точки зрения террористической угрозы — мы не знаем, где молятся эти мигранты, не вербуют ли их", - заявил Коженов.

"Если за ними нет никаких других нарушений, они амнистируются. Если есть — нелегалом занимается МВД. Согласно мировой статистике, по миграционной амнистии добровольно «сдаются» от 18 до 40 процентов граждан», — пояснил Коженов.

При этом автор этого предложения не уточняет о каких видах нарушений идет речь, ведь факт того, что мигрант находится на территории России нелегально уже говорит о нарушении с его стороны.

В 2017 году в России была проведена миграционная амнистия для граждан Таджикистана. Результатом стало то, что 180 тыс. граждан Таджикистана - трудовые мигранты смогли легализоваться и продолжить работу в России.

Однако, эксперты уверены, что частые амнистии имеют и негативный момент - мигрант, уверенный, что его однажды амнистируют, не будет соблюлать все правила легального пребывания.

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