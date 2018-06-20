Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода принял решение о стимулировании учащихся, учителей и образовательных учреждений, согласно которому занявшие на международных предметных олимпиадах призовые места ученики, после получения положительного заключения экспертной комиссии, будут поощрены единовременной денежной премией.

Так, вознаграждение для учащихся, завоевавших золотые медали в международных олимпиадах, определено в размере 10 тысяч сомони. Учащиеся школ, завоевавшие серебряные и бронзовые медали, соответственно получат по 7 и 3 тысячи сомони, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

В рамках решения предусмотрено вознаграждение и для победителей руспубликанских предметных олимпиад: занявшие первое, второе и третье места, соответственно, получат две, тысячу и пятьсот сомони.

Предусмотрено и поощрение учителей общеобразовательных школ. С учетом достижений их учеников, учителя получат денежную премию от двух до шести тысяч сомони.

Кроме того, на расчетные счета тех образовательных учреждений, чьи учащиеся заняли больше всех призовых мест на международных и республиканских олимпиадах, будут перечислены суммы денежных призов в размере от трех до 10 тысяч сомони.

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