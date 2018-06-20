Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в Душанбе встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Встреча проходила на полях Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», cообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Лидеры Таджикистана и Туркменистана обсудили вопросы, связанные с двухстороннем сотрудничеством, а также водную проблематику.

Эмомали Рахмон отметил, что активное участие президента Туркменистана в Международной конференции в Душанбе является свидетельством поддержки дружественной страны всемирных инициатив Таджикистана.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы использования пресной воды, обеспечения региональной безопасности и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами.

Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухаммедов, Душанбе, 20 июня 2018 года Пресс-служба президента РТ

Собеседники выразили удовлетворение нынешним состоянием таджикско-туркменского сотрудничества, и в то же время выступили за развитие взаимодействий в сферах экономики, инвестиций, транспорта, легкой промышленности, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и туризма.

Для достижения взаимовыгодных целей, собеседники посчитали нужным создание торговых представительств и Совета предпринимателей двух стран.

Сегодня Эмомали Рахмон также провел встречу с вице президентом Всемирного Банка по регионам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Эмомали Рахмон отметил, что ВБ поддерживает развитие энергетики, транспорта, коммуникаций, аграрного сектора в Таджикистане.

Пресс-служба президента РТ

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сферах мелиорации, образования, управления государственными финансами, профилактики стихийных бедствий.

В ходе встречи стороны также высказались для уменьшения финансовых рисков увеличить объем льготных кредитов и грантов ВБ для Таджикистана.

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