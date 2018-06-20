«После прохождения обучения у самого шеф-повара гостиницы Sheraton Dushanbe, я впервые научился готовить и сейчас могу искусно нарезать различные салаты, приготовить первые и вторые блюда, пиццу и канапэ, испечь сладости и я знаю, как правильно нарезать мясо - мои руки и пальцы стали работать быстрее и ловчее».

28-летний Ахмад Фавад Ашори - молодой и талантливый беженец, который прибыл в Таджикистан в 2016 году вместе с родителями, братом и сестрой. Находясь в своей родной стране, в Афганистане, он обучался в магистратуре в сфере финансов и строил планы на будущее. Однажды внезапно все изменилось, и Фаваду вместе с семьей пришлось оставить все позади и искать убежища и защиты в соседнем Таджикистане из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане. Фаваду посчастливилось встретить в Таджикистане гостеприимных людей, говорящих на одном с ним языке, разделяющих схожую культуру и традиции. Кроме этого, Фавад был рад узнать, что лицам ищущим убежище и беженцам законодательством Таджикистана гарантировано право на труд.

После нескольких краткосрочных работ Фаваду посчастливилось попасть в качестве ученика в пилотную программу ученичества реализуемую совместно с Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), гостиницей Sheraton Dushanbe, в партнерстве с Центром Обучения Взрослых при Министерстве труда, миграции и занятости населения РТ и направленную на предоставление возможностей для молодежи пройти обучение и получить новые навыки в сфере гостиничного дела. «Я сильно волновался перед интервью, но сказал себе, что это мой шанс и я не должен его упускать. Я приложил все возможные усилия, чтобы меня приняли», - вдохновленно рассказывает Фавад о том, как он попал в программу.

«Будучи студентом я всегда мечтал работать в крупной всемирно известной бизнес-компании, и со временем моя мечта сбылась - я работаю поваром в роскошном пятизвездочном отеле Sheraton Dushanbe, который является частью международной сети Мариотт Интернешнл, предоставляющей гостиничные услуги по всему миру», - радуется Фавад.

Он стал одним из выпускников, которому было предложено остаться работать в гостинице Sheraton Dushanbe по завершению учебной программы. Его трудолюбие, терпение, способность к быстрому обучению и вежливость помогли в его трудоустройстве в гостинице Sheraton. В настоящее время Фавад является единственным кормильцем своей семьи, опорой для родителей, двух своих младших братьев и сестры.

Инновационная программа ученичества, инициированная УВКБ ООН и гостиницей Sheraton Dushanbe в партнерстве с Центром Обучения Взрослых при Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана и НПО «Дети, беженцы и уязвимые граждане» (RCVC) предлагает возможность прохождения профессиональной подготовки в сфере гостиничного бизнеса, помогая таким образом беженцам и таджикской молодежи стать конкурентоспособными в быстро развивающемся секторе туризма. Набор в программу проходит два раза в год. Продолжительность курса четыре месяца. По окончании обучения студентам выдаются сертификаты.

Так же как и Фавад, 23-летняя Дилафруз Усманова, амбициозная таджикская девушка с высшим образованием в области лингвистики успешно завершила пилотную программу ученичества в гостинице Sheraton Dushanbe. «Я только что окончила университет и искала работу, когда у меня появилась возможность пройти обучение в отеле Sheraton Dushanbe», - рассказывает Дилафруз.

23-летняя Дилафруз Усманова

В сентябре 2017 года для пилотной группы были отобраны десять студентов - пять беженцев и пять из числа местного населения, которые далее проходили интенсивную программу обучения без отрыва от работы. Ежедневно студенты раскрывали секреты высокого уровня гостеприимства - от безукоризненного горничного дела и изысканной кухни до базового управления. Каждый студент имел возможность поработать в пяти отделах гостиницы, таких как кухня, прачечная, управление кадрами, бронирование и решепшен.

Дилафруз понравилась работа в ресепшен, позволяющая ежедневно общаться с людьми из разных стран, приезжающих в Таджикистан. Вскоре после завершения учебной программы в гостинице Sheraton Dushanbe, Дилафруз приняли на работу сотрудником Отдела регистрации и размещения гостей в гостинице Хаятт Ридженси Душанбе. Ежедневно Дилафруз с удовольствием приветствует гостей и размещает их в апартаментах отеля.

«Сертификат, полученный по завершению программы обучения в Sheraton Dushanbe, и, самое главное, приобретенные профессиональные навыки помогли в моем дальнейшем трудоустройстве в гостинице Хаятт Ридженси Душанбе. Я желаю, чтобы все молодые люди имели возможность участия в программах ученичества и профессионального обучения, что улучшило бы их навыки и позволило им продвигаться в разных сферах жизни», - считает Дилафруз. В будущем Дилафруз мечтает сделать международную карьеру в сфере гостиничного дела, так как считает, что нашла работу своей мечты.

В Таджикистане проживает наибольшее по Центральной Азии число беженцев и лиц, ищущих убежища, около 3000 человек, прибывших в основном из соседнего Афганистана. Здесь афганские беженцы разделяют общий язык, религию и культуру с принимающими общинами, что значительно облегчает достижение социальной сплоченности и самодостаточности беженцев. Возможности для обеспечения доступа к средствам к существованию как для афганских беженцев так и для местных общин могут способствовать развитию местной экономики и укреплению мирного сосуществования.

Потенциал сектора туризма в Таджикистане растет с каждым годом, и подобные партнерства как УВКБ ООН с отелем Sheraton Dushanbe и Центром Обучения Взрослых появляются в развивающемся рынке, взращивая будущих профессионалов в этой отрасли. Программа ученичества гостиницы Sheraton Dushanbe способствует и поддерживает усилия Правительства по развитию туристического сектора в стране и хорошо вписывается в концепцию объявленного в стране «2018 - Года развития туризма и народных ремесел».

«Эта важная инициатива представляет собой не только новаторское и стратегическое партнерство, но и открывает путь для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя сторонами, - отмечает г-н Вито Трани, Представитель УВКБ ООН в Таджикистане. - В настоящее время, когда доноры сокращают свои взносы в гуманитарные учреждения, важно искать новые партнерства, еще больше укреплять взаимодействие с частным сектором и принять все необходимые меры для улучшения воздействия нашей деятельности на жизнь бенефициаров, что в конечном итоге откроет доступ к средствам к существованию и укрепит их способность к самообеспечению».

В 2018 году программа ученичества продолжилась с набором 10 новых стажеров, 5 беженцев и 5 из числа местной молодежи, получивших возможность профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства в сфере гостиничного дела и туризма.

Профессиональное обучение и ученичество предоставляются Sheraton Dushanbe на бесплатной основе в рамках программ социальной корпоративной ответственности гостиницы. УВКБ ООН и отель Sheraton Dushanbe твердо убеждены в том, что совместные усилия повысят самодостаточность беженцев и принимающих общин, а также способствуют их мирному сосуществованию, что позволит им вносить вклад в экономику Таджикистана.

УВКБ ООН, Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев работает над построением мира, где каждый человек, вынужденный бежать, может быть защищен и построить лучшее будущее. Во Всемирный день беженцев отмечаемый ежегодно 20 июня, Представительство УВКБ ООН в Таджикистане помнит о силе, стойкости и целеустремленности миллионов беженцев.

Гостиница Sheraton Dushanbe входит в состав Marriott International, Inc., предоставляя высококлассные услуги в индустрии гостеприимства во всем мире. Гостиница Sheraton Dushanbe предлагает широкий спектр услуг высокого уровня для своих клиентов, в то время как реализует полноценные программы в рамках своей социальной корпоративной ответственности в Таджикистане, что в перспективе способствует укреплению индустрии гостеприимства и туризма в стране.