В прошлом году в Душанбе прошел Первый Кубок по киберспорту Таджикистана. Соревнования проходили по двум дисциплинам Dota2 и FIFA18. За проведением турнира все желающие могли наблюдать в режиме реального времени. Тогда финалисты Кубка прошли отбор среди более 600 участников со всей республики. Интерес к киберспортивным дисциплинам растет. Мы решили задать все самые неудобные вопросы о киберспорте создателю портала esports.tj Усмону Ахмедову, который был организатором Первого кубка.

1. Мой ребенок играет в компьютер, он киберспортсмен?

Это такая же правда, как и мой сын пинает мяч – и значит он футболист. Конечно нет, поэтому давайте разберем, что превращает развлечение в спорт? В первую очередь, это острый соревновательный момент и не только в рамках одной встречи, а в течение долгосрочного периода с планом тренировок и несомненно развитием, как профессионально-спортивных, так и личностных качеств участвующих.

Первый Кубок по киберспорту Таджикистана

2. Человек, который просиживает часами за компьютером, обычно толстый и ленивый. Как их можно назвать спортсменами?

Этот стереотип давно уже сломлен и опровергнут многими авторитетными киберспорстменами современности, к примеру, pashaBiceps из CS:GO-команды Virtus.Pro и Fly из дота коллектива OG на личном примере доказывают, что хорошее физическое состояние наоборот помогает улучшению общего состояния организма, и скорости реакции, и мысли, что позитивно сказывается на их игровых результатах. Да, тебе не нужно качать мышечную массу, чтобы добиваться успехов в киберспорте, но логическое мышление, умение молниеносно реагировать на события и развитие навыков командной игры «прокачивать» нужно обязательно!

3. Если я начну тренироваться завтра, когда я стану киберспортсменом?

Становление спортсмена - это поэтапный процесс, и как в обычном спорте за любым успехом на международной арене всегда стоит много побед, начиная с районных, городских и республиканских турниров. Киберспортсменом становишься ровно тогда, когда решаешь пойти по этому пути к назначенной высокой цели.

4. Вызывает ли киберспорт зависимость?

Безусловно, любая игра и необязательно связанная с компьютерными технологиями дарит всем своим участникам огромное удовольствие. Страсть соперничества, жажда победы и горечь разочарования – это малая доля ощущений, которые переживает человек в течение игры. И чем выше навыки и понимание игры, тем шире спектр ощущений.

Это зависимость не к киберспорту, это в природе человека – поиск чего-то нового и неизведанного. Однажды почувствовав это, хочется возвращаться снова и снова.

Первый Кубок по киберспорту Таджикистана

5. Каких вложений требует киберспорт?

Все зависит от выбранной дисциплины, к примеру это может быть мобильная игра по типу Clash Royale, тут вам будет нужен любой смартфон с минимальными характеристиками в ценовом диапазоне от 1300 сомони. Или это может быть Counter-Strike Global Offensive, где уже чрезвычайно важно «железо», на котором вы будете играть, и тут ценик может перевалить за 8000 сомони.

Далее стабильный интернет и огромный выбор различных мировых соревновательных площадок для участия.

6. Как заработать на киберспорте?

Зарабатывать на киберспорте можно, и не только за счет призовых фондов соревнований. Есть много других видов деятельности, связанных с киберспортом, которые неплохо оплачиваются: Онлайн-стриминг, комментирование игр, Буст игровых аккаунтов, создание внутриигрового инвентаря и модов и т.д.

7. Что не нравится любителям традиционного спорта в киберспорте?

Кроме мяча, чтобы сыграть в баскетбол - нужно кольцо, в гольф - клюшка, а в футбол так и вовсе два камня. А чтобы сыграть в Доту нужно купить целый компьютер, установить на него операционную систему, затем саму игру, подключить все это дело к интернету и еще ближайшие несколько месяцев вникать во все тонкости игрового процесса. Все эти сложности и отпугивают любителей традиционных видов спорта.

8. Правда, что киберспортсмены зависимы от отдельных компаний?

На профессиональной сцене все киберспортсмены заключают контракты с компаниями, которые они в дальнейшем и представляют. В рамках данных контрактов возможны различные варианты, стабильная заработная плата или только проценты от выигранных призов, также все обстоит и со спонсорами, они заключают контракт лично с киберспортсменом или с организацией, представляющей его. Сами кибердисциплины действительно полностью подчинены тем компаниям, которые их разрабатывают, и никак не зависят от игроков или болельщиков. Они могут изменять карты, характеристики героев, полностью переделывать механику, и контроля над этим нет.

Первый Кубок по киберспорту Таджикистана

9. Правда, что соревнования по киберспорту собирают стадионы?

Да, и это правда уже давно стала реальностью. Наибольшей популярностью киберспорт пользуется в странах Азии и в Северной Америке. А аудитория киберспортивных чемпионатов мира обогнала Олимпийские игры.

10. Можно ли в Таджикистане заниматься киберспортом?

Можно и нужно. Для начала можно зарегистрировать себя и свою команду на киберспортивном портале Esports.tj, в одной из доступных дисциплин (Dota2, FIFA, CSGO, WOT), там же ежегодно проходят Чемпионат и Кубок Таджикистана по киберспорту. Это может послужить хорошим толчком к началу карьеры киберспортсмена. Далее, кроме локальных турниров нужно обязательно пытаться доказывать свой уровень на различных зарубежных любительских турнирах. А самое главное, весь путь и все свои успехи транслировать онлайн, записывать видеоролики с лучшими моментами своих игр, вести свой профиль в социальных сетях и многое другое, что поможет вашей популярности и увеличит фанбазу. После такого начала успех будет неминуем!