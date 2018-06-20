Торговое финансирование на руку обеим странам: Узбекистан получит выгоду за счет экспорта, а таджикские предприниматели будут иметь доступ к дешевым финансовым ресурсам

Банки Таджикистана и Узбекистана согласовывают условия, на которых таджикские коммерсанты получат кредиты для финансирования импорта узбекской продукции. Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут окончательные документы, после чего начнется процесс предоставления узбекской стороной экспортных кредитов.

Соглашения в сфере торгового финансирования в марте этого года были подписаны между ГСБ Таджикистана «Амонатбанк» и Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана, а также «Банком Эсхата» и узбекским банком «Асака».

Эти договоренности заключены между банками в рамках подписанного между правительствами двух стран соглашения о финансовом сотрудничестве.

Документ предусматривает открытие вышеуказанными банками специальных кредитных линий на общую сумму $100 млн, на эти средства будут финансироваться поставки продукции производителей Узбекистана на таджикский рынок.

Условия

Сейчас банки двух стран определяют и согласовывают условия, на которых будут выделяться кредиты.

«Вопрос находится на стадии обсуждения, с узбекскими партнерами согласовываются окончательные параметры. То есть обговариваются процентные ставки, сроки, как эти кредиты будут обслуживаться и другие моменты», - сообщил «АП» начальник управления международных отношений «Амонатбанка» Тимур Ёрибек.

Он отметил, что «Амонатбанк» предлагает Узнацбанку выделение кредитов сроком до трех лет: если поставщик желает завозить товары народного потребления – до 1 года, а если оборудование – до 3 лет. «Процентные ставки в зависимости от срока колеблются в радиусе либор (межбанковская ставка) +4% – либор+5%. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы еще снизить эти ставки», - сказал Ёрибек.

Он подчеркнул, что процесс согласования условий находится на стадии завершения, после чего должно быть подписано окончательное соглашение о торговом финансировании.

Товарный кредит

Механизм предоставления кредитов в целом таков, что банки Узбекистана предоставляют местным производителям денежные средства, за счет которых таджикским импортерам будет предоставлена продукция. «Амонатбанк» и «Банк Эсхата» в этом процессе выступают в качестве гаранта, то есть предоставляют таджикским компаниям гарантийное письмо, с которым они смогут получать товар. Впоследствии таджикские поставщики будут оплачивать импортную продукцию местным банкам, которые, в свою очередь, вернут кредиты своим узбекским партнерам.

Тимур Ёрибек отметил, что любой желающий таджикский поставщик может заключить с «Амонатбанком» контракт на поставку той или иной продукции из Узбекистана. Аккредитивы по каждому отдельному контракту в этом банке можно открыть до одного миллиона долларов.

Он подчеркнул, что каждый желающий завезти узбекские товары по этому механизму подвергается тщательной проверке.

«Мы всесторонне изучаем наши риски, стараясь минимизировать их, так как предоставляем гарантийное письмо. Этим письмом мы обязуемся вернуть предоставляемые ресурсы узбекским партнерам, даже если наш клиент не вернул нам полученные средства своевременно и в полном объеме. Поэтому наши структуры проверяют каждого обратившегося клиента, прежде всего его кредитную историю. Успешно прошедший проверку клиент предоставляет залоговое имущество и только после этого получает добро на поставку продукции», - сказал представитель «Амонатбанка».

В основном ширпотреб

Ёрибек отметил, что общий пакет заявок на привлечение узбекского кредита сейчас составляет $15,3 млн.

«В основном обращения касаются импорта товаров народного потребления, металлоконструкций, продукции текстильной промышленности, корма для птиц, а некоторые компании хотят завезти различное оборудование. Сумма одного контракта составляет от $100 тыс. до $300 тыс.», - говорит он.

Коммерсантам «Амонатбанк» рекомендуют предусмотреть все риски, связанные с завозом той или иной продукции.

«Если несколько компаний будут завозить один и тот же товар, цена на него на внутреннем рынке автоматически будет падать. Кроме того, они должны согласовать ценовую политику с узбекскими производителями. Существует вероятность того, что цены на завозимые товары упадут на 30%. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам еще раз пересмотреть свои бизнес-планы, чтобы они не работали себе в убыток», - отметил Тимур Ёрибек.

В любом случае, сказал он, судя по отзывам самих предпринимателей, качество узбекских товаров хорошее и цена на них ниже, чем на российские, казахские, китайские товары.

«Но самое главное – это логистика: Узбекистан в отличие от перечисленных выше стран находится рядом», - добавил он.

В выигрыше будут все

Эксперты считают, что механизм торгового финансирования на руку обеим странам: Узбекистан получит выгоду за счет экспорта своей продукции, а таджикские предприниматели будут иметь доступ к дешевым финансовым ресурсам в нынешних условиях их острой нехватки на внутреннем рынке.

«Несомненно, этот механизм выгоден Узбекистану, так как предоставляемые средства остаются внутри страны. А по истечении определенного промежутка времени поступает в республику такая же сумма с прибавкой за счет процентов. Кроме того, этими сделками Узбекистан наращивает экспорт, налаживает новые рынки сбыта своей продукции», - сказал «АП» финансовый аналитик Сайидахмад Усмонов.

В то же время, отметил он, для таджикских коммерсантов при нынешней ситуации в финансово-банковской сфере получение доступа к таким дешевым ресурсам как нельзя кстати.

По мнению аналитика, недоступность финансовых ресурсов является одной из главных причин трехлетнего падения объема ввозимых в республику товаров и, соответственно, повышения их стоимости на таджикских рынках.

Согласно официальной статистике, за последние три года размер импорта товаров в Таджикистан упал на $1,5 млрд. Среднемесячный объем импорта в стоимостном выражении снизился с $360 млн в 2014 году до $230 млн в 2017 году.

Сокращение импорта, в свою очередь, привело к снижению сбора таможенных пошлин и, следовательно, к недобору бюджета.

Усмонов полагает, что наращивание объема импорта узбекской продукции посредством механизма торгового финансирования может способствовать частичному решению этой проблемы.

Торговля растет в пользу Таджикистана

Торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном в 2017 году составил $126 млн, из которых $69 млн приходятся на импорт узбекской продукции, а $57 млн – на экспорт таджикских товаров.

А за первые четыре месяца этого года две страны успели уже наторговать между собой почти на $60 млн. При этом экспорт Таджикистана превышает импорт на $8 млн. Таким образом, Узбекистан становится второй после Молдовы страной ближнего зарубежья, с которой Таджикистан имеет положительный торговый баланс.

Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и прочее.

Импортируется из Узбекистана текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмассы, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование.

До начала нового столетия Узбекистан являлся главным торговым партнером Таджикистана.

Двухсторонний таджикско-узбекский товарооборот в 1995 году составлял $250 млн, что в два раза больше объема торгового оборота со всеми другими странами СНГ, вместе взятыми. Тогдашний товарооборот Таджикистана с Россией составлял $136 млн.

В 2000 году объем таджикско-узбекского торгового оборота сократился до $185 млн, в 2010 году – до $72 млн, а в 2015 году – до $12 млн.

Товарооборот между двумя странами начал восстанавливаться только с 2016 года, достигнув по итогам позапрошлого года показателя 2010 года.

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