В городе Гиссар задержаны два подростка, один из которых подозревается в изнасиловании 7-летней девочки.

Задержанные 14 и 15 лет, жители села Кончи района, являются учениками 7-го класса местного президентского лицея. Один из них (14-летний) задержан по факту изнасилования, другой (15-летний) - за сокрытие преступления.

«Потерпевшая девочка является ученицей первого класса средней школы №145 города Гиссара», - сообщил начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

По его словам, инцидент произошел 14 июня, когда 7-летняя девочка играла на улице, а 14-летний соседский мальчик, обманом повел ее к себе домой и изнасиловал.

«После этого он, угрожая девочке ножом, сказал, что убьет ее, если она расскажет кому-нибудь о случившемся. Девочка от страха никому ничего не сказала, однако когда ей стало плохо и ее отвезли в больницу, выяснился факт насилие над ней», - сообщил Эмомали.

По его словам, по данному факту работает следственная группа, расследование продолжается.

По данным МВД, в районах республиканского подчинения страны несовершеннолетними в 2017 году было совершено 181 преступление, что на 43,7% больше, чем в 2016 году.

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