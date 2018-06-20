«Мы благодарны Таджикистану за еще одну организацию такого важного глобального мероприятия в Душанбе после исторических конференций по водным ресурсам, проведенных у них в последние годы. Мы гордимся тем, что являемся частью этого процесса и поддерживаем эти конференции», - сказал координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ, посол Вук Жугич, прибывший в Душанбе для участия в водной конференции.

По его словам, в 2018 году Организация сыграет особую роль, учитывая нынешнюю региональную динамику водного сотрудничества в Центральной Азии и особое партнерство между ОБСЕ и ЕЭК ООН.

«Надеюсь, что ОБСЕ и впредь будет вкладывать свой опыт в работу других оперативных групп в будущем», - сказал он.

По словам Жугича, вода является стратегическим ресурсом и важным элементом национальной и региональной безопасности.

«Недостаток воды, отсутствие доступа к воде, загрязнение и связанные с водой стихийные бедствия, могут угрожать социально-экономическому развитию и политической стабильности. Они также могут стать потенциальными причинами возникновения напряженности и конфликтов. Изменение климата оказывает дополнительную нагрузку на водные ресурсы», - считает дипломат.

В то же время, по его словам, совместное управление водными ресурсами может привести к улучшению отношений между странами и укреплению безопасности, защиты окружающей среды.

ОБСЕ является долгосрочным партнером правительства Таджикистана в оказании содействия устойчивому управлению водными ресурсами в целях повышения безопасности, процветания и защиты окружающей среды.

Во второй день конференции ОБСЕ вместе с Европейской экономической комиссией ООН проведут дискуссии, касающиеся Панели действий по трансграничному сотрудничеству и водной дипломатии, сообщили в офисе программ ОБСЕ в Таджикистане.

Ожидается, что в конференции примут участие представители агентств ООН, международных и региональных организаций, международных финансовых учреждений, деловых кругов, неправительственных организаций, гражданского общества, а также ученых и экспертов.

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