Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров сегодня подверг критике работы органов государственной власти, прежде всего, представителей Минздрава и социальной защиты населения страны по выявлению малоимущих семей в стране.

По его словам, никто в стране четко не знает по каким критериям и стандартам определяются малоимущие в Таджикистане.

«По моему мнению, если Минздрав Таджикистана в одном кишлаке нашей страны признал из сотню живущих там семей 6 малоимущими и им выделяют адресную социальную помощь в размере 400 сомони в год, об этом должны знать и с этим должны быть согласны все жители того кишлака», - заявил спикер.

По его словам, по статистике в Таджикистане за 12 лет – с 2003 по 2015 годы — удалось значительно сократить уровень бедности в стране – с 73% до 31%.

«Откуда берется такая статистика, на чем она обоснована? Поэтому прошу Минздрав Таджикистана представить парламенту конкретный отчет о том, как и каким способом определяются в нашей стране малоимущие семьи», - заявил Зухуров.

Выступая по данному вопросу, глава комитета по финансам и экономике парламента страны Шариф Рахимзода отметил, что снижение или увеличение уровня малоимущих в Таджикистане определяет Агентство по статистике в результате проводимых в каждом квартале социологических опросов.

Спикер в этой связи выразил уверенность в том, что в стране найдутся семьи, которые скрыв все свое имущество, получают социальную помощь от государства, при этом действительно нуждающиеся семьи остаются за бортом.

«Я знаю, как работает статистика Таджикистана, и по каким критериям она работает, поэтому еще раз прошу Минздрав подготовить для парламента отчет по критериям определения бедности в стране», - заявил Зухуров.

При этом он подчеркнул, что не только население страны, но и представители органов государственной власти во многих регионах страны сегодня точно не знают, а иногда не имеют вообще представления о том, по каким критериям оказать нуждающимся семьям адресную социальную помощь.

В парламенте страны подчеркнули, что в начале прошлого года правительство Таджикистана определило около 50 тысяч малоимущих семей в стране, которые получат единовременную финансовую помощь в размере 400 сомони в год, а около 77 тысяч семей получат компенсацию за пользование электроэнергией и другими коммунальными услугами.

По данным Всемирного банка, в середине 2017 года 13% населения Таджикистана проживало за чертой бедности. При этом 81% бедного населения проживает в сельской местности. ВБ также определил порог бедности в 3,1 доллара в день на человека, а за чертой бедности находятся те, кто тратит в день менее 1,1 доллара.

Первый замминистра здравоохранения и соцзащиты населения Саида Умарзода, выступая на заседании нижней палаты таджикского парламента 10 ноября 2016 года заявила, что органы социальной защиты Таджикистана создают единый государственный реестр малоимущих семей.

Она тогда отметила, что адресную социальную помощь в размере 400 сомони в год от государства получает 97 тысяч малоимущих семей в 25 пилотных районах и городах страны. В 2017 году эту помощь планировалось оказывать семьям из еще 15 городов и районов.

По словам вице-спикера Хайриниссо Юсуфи, при определении малоимущих семей и внесении их в единый реестр учитывается ряд факторов: размер доходов, количество трудоспособных членов семьи, инвалидов, детей и прочее.

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