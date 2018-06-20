«Мы приступаем к продвижению нового Десятилетия с накопленным в ходе осуществления предыдущих глобальных водных инициатив весьма полезным опытом», - сказал сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Он выразил надежду, что по итогам мероприятия будут разработаны действенные практические шаги по реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области водных ресурсов.

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Подчеркнув ценный вклад, внесенный за последние пятнадцать лет в рамках реализации таких глобальных инициатив, как «Международный год пресной воды, 2003», Международное десятилетие действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы» и «Международный год водного сотрудничества, 2013», Эмомали Рахмон напомнил о фактах, свидетельствующих о том, что мобилизация общих усилий всё ещё не дала желаемого эффекта.

«Более 800 миллионов и 2,5 миллиарда населения планеты, соответственно, не имеют доступа к безопасной питьевой воде и к элементарным услугам в области водной санитарии, ежегодно до 300 тысяч детей в возрасте до пяти лет погибают из-за отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Все это указывает на то, что мы все еще значительно отстаем в практическом осуществлении поставленных задач и целей в области обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарии», - сказал он.

Президент сказал, что сегодня более двух миллиардов человек в мире испытывают водный стресс, и по расчетам экспертов, к 2050 году эта цифра может вырасти до пяти миллиардов, т.е. составит около половины населения планеты.

«Именно два фактора - глобальное изменение климата и демографический рост - будут определять рамки и возможности для наших дальнейших действий», - отметил Рахмон.

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Он также сообщил, что для укрепления и расширения регулярного многостороннего водного диалога с фокусом на конкретные действия предполагается созывать каждые два года Международную конференцию высокого уровня по реализации целей и задач Десятилетия.

«Мы также намерены усилить работу в этом направлении посредством создания в Душанбе Международного Центра содействия осуществлению Десятилетия», - сказал он.

По расчетам Всемирного Банка, только для достижения двух задач Шестой цели устойчивого развития, а именно всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и санитарии, ежегодно потребуется до 114 миллиардов долларов США.

«В этой связи усилия необходимо сконцентрировать на повышении эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов и поиске новых источников финансирования отраслей, связанных с водными ресурсами», - отметил президент Таджикистана.

Важным вопросом Эмомали Рахмон также назвал трансграничный компонент водного сотрудничества.

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«Водная» конференция в Душанбе в лицах

«Центральная Азия, которой характерно неравномерное формирование водных ресурсов, является наглядным примером конструктивного водного сотрудничества. Ещё недавно вода оценивалась в регионе, как фактор потенциальных споров и разногласий. Однако, как показывает время и практика, мы смогли значительно продвинуться вперед в решении имеющихся проблем. В настоящее время в регионе созданы новые возможности и инфраструктура для эффективного взаимодействия и обеспечения развития наших стран», - отметил он.

Водная конференция в душанбе продлится до 22 июня. В ней принимают участие 75 официальных делегаций.

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