В Душанбе 19 июня прошло заседание руководящего комитета совместного проекта правительств Таджикистана и Японии и Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) по усилению услуг планирования семьи в республике.

Заседание послужило платформой для обсуждения основных достижений и актуальных вопросов в реализации проекта за 2017 год и согласования дальнейших мероприятий в рамках исполнения проекта.

Заместитель председателя Нацкомитета по народонаселению и развитию Равшан Раджабов, отметил, что в последние годы правительство страны поддерживает ряд программ, направленных на здоровье населения.

В частности, программы по репродуктивному здоровью, роли родителей в воспитании детей, планированию семьи, иммунизации и профилактике рака шейки матки.

Напомним, что 9 марта 2017 года между Фондом ООН в области народонаселения и правительством Японии было подписано соглашение о запуске совместного проекта по планированию семьи в Таджикистане на период 2017-2020 гг.

Проект направлен на снижение материнской смертности, улучшение здоровья новорожденных и усиление роли женщин в Таджикистане путем предоставления качественных услуг по планированию семьи.

Благодаря со-финансированию и координации действий, данный проект позволит достичь цели и задачи по улучшению материнского и детского здоровья, установленные в Национальной Стратегии Развития и Целях устойчивого развития 2030.

Согласно данным Центра медицинской статистики при министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, уровень охвата контрацептивами в стране увеличился с 19,5% в 1995 году до 37,6% в 2017 году.

Фото UNFPA

Получение возможности избежать нежелательную беременность, особенно при хронических заболеваниях и наличии противопоказаний к беременности и родам, а также планирование беременности и послеродового интервала, положительно сказались на материнской смертности, которая снизилась с 65 на 100,000 живорожденных (2010 г.) до 29 на 100,000 (2017 г.), а младенческая смертность снизилась с 93 на 1,000 живорожденных (2000 г.) до 27 (2017 г).

«Для нас большая честь быть одной из стран, делающих вклад в такую красивую страну, как Таджикистан. Мы счастливы, что проект дает возможность детям и матерям Таджикистана жить в лучших условиях. Надеемся, что проект продолжит свою успешную реализацию», - отметил Консул Японии в Таджикистане Томохиро Накагаки.

Следует отметить, что данный проект софинансируется правительством РТ, правительством Японии и Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA). Таким образом, стороны продемонстрировали свою сопричастность вопросам благосостояния населения, в особенности женщин и детей, так как услуги по планированию семьи признаны самыми экономически эффективными среди профилактических услуг в области здравоохранения.

Как отметила в своем выступлении Страновой директор ЮНФПА Миеко Ябута, «право на планирование семьи – одно из самых важных человеческих прав, реализация которого создает беспрецендентные условия для стимулирования экономического, социального и культурного развития через продвижение благосостояния женщин, их доступ к образованию и трудоустойству, и улучшение жизненных условий их семей».

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) – международное учреждение по вопросам развития, занимающееся построением мира, в котором каждая беременность желанна, каждое рождение ребенка безопасно и потенциал каждого молодого человека раскрывается в полной мере.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus