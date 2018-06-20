АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В Кохи Сомон в Душанбе начнется Международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, в которой примут участие 65 официальных делегаций - более 1,5 тысяч человек.

- В связи с проведением конференции и различных мероприятий в ее рамках - Женский и Детский форумы по воде, движение транспорта по дорогам Душанбе будет перекрываться:

с 7:45 до 22:00 - будет перекрыта дорога от международного аэропорта Душанбе до правительственной резиденции на проспекте Рудаки;

с 10:40 до 11:50 - от правительственной резиденции до гостиницы Hyatt Regency Dushanbe (проспект Исмоили Сомони, улицы Ганджави, Хувайдуллоева до Молодежного озера);

с 10:00 до 11:40 закроют дорогу на выезде из столицы в Варзоб (делегации посетят Пугус и Такоб);

с 13:00 до 14:00 - от Варзоба до городской резиденции правительства.

с 19:20 до 20:00 - от резиденции до "Кохи Истиклол", а также улица Ганджави (район ВДНХ).

с 21:20 до 22:00 - дорога от "Кохи Истиклол" до правительственной резиденции.

с 21:20 до 22:00 - проспект Рудаки от "Кохи Истиклол" до отеля Serena.

- В Астане продолжается XIII Форум научной и творческой интеллигенции СНГ.

- Сборная России сыграет в рамках ЧМ-2018 со сборной Египта. Матч состоится в Санкт-Петербурге в 23:00 по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ИЮНЯ

2008 - В Душанбе открылось посольство Республики Корея.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ИЮНЯ

1908-1990 – Родился таджикский поэт Нодир Шанбезаде.

1923-2012 – Родился доктор педагогических наук Иброхим Обидов.

1924-2007 – Родился Герой Советского Союза Павел Ханжин.

1926 – Родился народный певец Таджикистана Мирали Шодиев.

1937 – Родился академик Хабиб Сафаров.

1952 – Родился писатель Одина Азими.

1954 – Родился актер театра Худойназар Тилавов.

1957-2009 – Родился Махмадназар Салихов, экс-глава МВД Таджикистана

1960 – Родился журналист Хокими Азиз.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, в предгорных районах гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.