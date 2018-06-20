Худжандский военный суд отравил за решетку сотрудника уголовного розыска и отдела ГКНБ, виновных в гибели бывшего члена ПИВТ.

Об этом «АП» сообщили в Военном суде Худжандского гарнизона.

По данным источника, сегодня, 19 июня, завершилось рассмотрения судебного процесса в отношении сотрудника Отдела уголовного розыска УМВД Согдийской области Латифджона Юлдошева и сотрудника отдела ГКНБ РТ по Аштскому району Мухаммада Наимова.

Им предъявлено обвинение за доведение до самоубийства жителя Аштского района Комила Ходжаназарова.

«Латифджон Юлдошев признан виновным по ст.ст 143 прим 1 часть 3 пункт «Б» (пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), 358 часть 1 (незаконное задержание или заключение под стражу), 247 часть 3 пункт «А» (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК страны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Мухаммад Наимов также обвиняется по ст. 143 и судом приговорен к 12 годам лишения свободы», - сообщил источник.

Между тем, адвокат осужденного Латифджона Юлдошева - Бахтиёр Насруллоев сообщил «АП», что обвинения, предъявленные его подзащитному в части «пытки» , не имеют оснований.

«Юлдошев не причастен к нанесению побоев покойному Ходжаназарову», - сказал он.

Следует отметить, что по данному делу проходит также сотрудник УМВД Согдийской области Шухрат Шамсиддинов, которого обвиняют в применении пыток и незаконном задержании. Однако, после возбуждения уголовного дела по факту самоубийства Комила Ходжаназарова, он покинул страну и сейчас объявлен в розыск.

31-летний Комил Ходжаназаров, бывший член ПИВТ, был арестован 18 августа 2017 года и отпущен 24 августа, после того как он заплатил 6 тысяч сомони.

А 26 августа он оставил предсмертное видеообращение, где рассказал о применении в отношении него пыток. Он также говорит, что сотрудники милиции угрожали ему тем, что подтасуют документы и сделают так, что он проведет за решеткой не один год. По его словам, даже получив деньги, сотрудники милиции каждый раз вызывали его на допрос и пытали, после чего он покончил с собой.

Видео было размешено в сети, после чего власти провели эксгумацию тела и провели повторную экспертизу, которая показала, что Ходжаназарова действительно пытали. Военная прокуратура Согдийской области возбудила уголовное дело по факту пыток, а по результатам служебной проверки от занимаемой должности был освобожден начальник отдела ГКНБ по Аштскому району Парвин Комилов.

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