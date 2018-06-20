Более 150 человек из 20 стран мира собрались на форум

«Для обеспечения эффективного участия женщин в управлении водными ресурсами необходимы политическая воля и конкретные меры. Это не является самоцелью, а скорее должно быть сделано для повышения стабильности и устойчивости сектора», - заявила заместитель министра регионального развития и общественных работ Болгарии Малина Кроумова пред-конференционном форуме «Женщины и Вода: От слов к действиям», который состоялся сегодня в Душанбе.

Более 150 человек из 20 стран мира собрались на форуме, чтобы обсудить возможности обеспечения всех равным доступом к чистой воде и объектам санитарии, включая наиболее уязвимые слои населения.

На мероприятии также поднимался вопрос о вовлечении большего числа женщин на руководящие должности и в процессы управления водными ресурсами. Участники согласились с тем, что женщины должны быть ключевой движущей силой преобразований в процессах, связанных с обеспечением, управлением и охраной водных ресурсов.

Организатором мероприятия выступили Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан в партнерстве с Региональным офисом структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии, Королевской академией международного научного траста, Программой Финляндии по управлению водными ресурсами в Таджикистане и Кыргызстане (FinWAterWEI II) и Делегацией Европейского Союза в Таджикистане.

Спикеры форума Фото: ООн - Женщины

«Женский водный форум 2018 года проходит в важное время. Теперь у нас есть возможность предпринять важные шаги для перехода от слов к действиям. Мы можем объединить голоса женщин для достижения устойчивого и эффективного использования воды. Нам всем необходимо объединить усилия для обеспечения каждого доступом к безопасной и чистой воде и объектам санитарии», - отметила в своей приветственной речи заместитель главы Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Мархабо Олими.

Было отмечено, что безопасная питьевая вода и объекты санитарии необходимы для полноценной жизни и соблюдения всех прав человека. Они особенно важны для женщин и девочек, которые чаще всего являются основными пользователями, поставщиками и распределителями воды в своих семьях. Однако во многих странах мира сокращение водных ресурсов негативно сказывается на качестве жизни женщин и девочек. В глобальном масштабе в 80% домохозяйств с нехваткой воды женщины и девочки несут ответственность за ее сбор и доставку. Это зачастую подразумевает преодоление больших расстояний и перенос тяжестей, крадущих время, которое женщины могут посвятить деятельности, приносящей доход, а девочки на посещение школы и получение знаний.

Постоянный координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в Таджикистане Пратибха Мехта подчеркнула, что гендерное равенство и доступ к воде и объектам санитарии неразрывно связаны.

«В глобальном масштабе женщины и девочки являются первичными коллекторами воды для своей семьи и в среднем тратят на эти цели почти три часа в день. Все это не только сокращает их время, отведенное на обучение или участие в рабочей силе, но и наносит урон физическому развитию и здоровью из-за переноса тяжелых сосудов с водой. В результате, девочки получают деформацию тазовых костей, которая впоследствии негативно влияет на родоразрешение. Крайне важно вовлекать женщин в процессы финансирования и планирования систем водоснабжения и канализации, а также к поиску решений для облегчения бремени ежедневных забот и содействия оказанию гендерно-чувствительных услуг», - сказала она.

По словам и.о. Регионального директора структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии Алии Эль-Яссир, необходимо признать, что женщины являются заинтересованными сторонами в управлении водными ресурсами, наравне с мужчинами. «Представленность женщин в различных организациях, их знания и участие в процессах принятия решений имеют решающее значение для обеспечения каждого доступом к чистой, безопасной и доступной воде и санитарии для обеспечения устойчивого развития. Для эффективного управления водными ресурсами необходимо учитывать и адекватно оценивать навыки, знания и вклад женщин», - отметила она.

Участники также подчеркнули важную роль науки, технологий и инноваций для расширения прав и возможностей женщин и решения глобальных водных проблем.

Ее Королевское Высочество принцесса Нисрин Эль-Хашемит, основатель и президент Международной ассоциации «Женщины в науке» и исполнительный директор Королевской академии международного научного траста (RASIT) подчеркнула необходимость продвижения нового мышления в мировом сообществе касательно механизмов, поддерживающих инновации в программах устойчивого развития и Планах действий.

«Все проблемы, с которыми сталкиваются многие государства мира - процветание и экономика, творчество, обмен, справедливость и возможности - будут решены, если мы будем интенсивнее внедрять прикладные технологии, а также инновационные знания, навыки и методы. Сегодня, обсуждая многие существующие проблемы, вызовы, стоящие перед обществом, а затем, принимая необходимые меры, действия, политики и программы для их решения, крайне важно и необходимо сосредоточить внимание на роли Женщин в Науке в глобальных стратегиях и достижении устойчивого развития до 2030 года и далее», - отметила она.

Рекомендации, принятые в ходе форума, будут представлены на пленарной сессии Конференции высокого уровня, которая начнется в Душанбе завтра, 20 июня.

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