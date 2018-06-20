Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил руководителям общероссийских профсоюзов и территориальных объединений профсоюзных организаций в регионах проводить митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста в рамках соблюдения российского законодательства.

Об этом говорится в письме ФНПР от имени Шмакова, направленном руководителям членских организаций в понедельник,18 июня, сообщает РБК.

«Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, предлагаем проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста», — говорится в письме.



Профсоюзы против, бизнес — за



Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, согласно которому возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет для мужчин в 2028 году и до 63 лет для женщин в 2034 году. Переходный период пенсионной реформы продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин (он затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше).

Перед внесением предложений правительства в нижнюю палату парламента они прошли через обсуждение на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Это координационный орган, в работе которого участвуют представители правительства, работодателей и профсоюзов. Профсоюзная сторона РТК не поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста. Как пояснил РБК лидер профсоюзов Шмаков, законопроект «не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру». «Пенсионный вопрос — комплексный, в нем надо учитывать все, в первую очередь рост заработной платы. Не будет никакого смысла от всех этих нововведений, если не будет расти заработная плата, если не будет расти экономика», — добавил Шмаков.

Профсоюзы на РТК предложили смягчить вариант увеличения пенсионного возраста для женщин. Они настаивают на повышении не на восемь, а на пять лет (то есть до 60 лет), сказал РБК Шмаков. Таким образом, предложение профсоюзов стало первой публичной инициативой по смягчению предложенного правительством сценария.



В то же время сторона работодателей на РТК поддержала предложения правительства о повышении пенсионного возраста, но бизнес считает необходимым «провести детальную оценку» влияния этой меры на экономику, проанализировать риски для рынка труда и систему защиты от безработицы, в частности пособия по безработице для лиц старших возрастов и их профессиональную переподготовку.



Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста 18 июня был направлен в законодательные и высшие исполнительные органы регионов для подготовки предложений и замечаний. Отзывы субъектов на законопроекты должны быть представлены в Госдуму не позднее 17 июля.



«Спящий институт»



В письме глава ФНПР предложил лидерам профсоюзных организаций провести встречи с губернаторами и проинформировать их об отрицательной позиции профсоюзов в отношении предложенного правительством повышения пенсионного возраста. Шмаков также считает необходимым инициировать заседания региональных трехсторонних комиссий, а протокол решений направить в региональные органы власти и в РТК. Кроме того, председатель ФНПР предложил донести позицию профсоюзных организаций и членов профсоюзов региона до депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, избранных по спискам от соответствующих субъектов.

ФНПР известна лояльностью власти, у них выстроены отношения с правительством и «Eдиной Россией», отметил замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Он полагает, что организованные ФНПР протесты не опасны для власти, а сама профсоюзная организация скорее станет инструментом канализации протестных действий.

Но любой «спящий институт» может проснуться, предупреждает политолог Аббас Галлямов. Повышение пенсионного возраста — один из таких моментов и на фоне недовольства в обществе игроки, которые раньше были декоративными фигурами, вдруг начинают выходить из подчинения, полагает он.

Ранее президент Конфедерации труда России, профсоюза, инициировавшего петицию против повышения пенсионного возраста, которая набрала миллион подписей, также пообещал «более активную фазу» кампании против пенсионной реформы.

Оппозиционер Алексей Навальный также анонсировал проведение акций протеста 1 июля против повышения пенсионного возраста. Он отметил, что заявки поданы в 20 российских городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу. Партия «Яблоко» подала в правительство Москвы заявку на проведение 3 июля на Суворовской площади акции против изменения пенсионного законодательства. Представители левых сил планируют провести мероприятие 4 июля на площади Революции.

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