11 лет назад – 7 июня 2007 года – в республике был принят закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. За это время в него четырежды вносили различные изменения и дополнения. Сегодня юристы компании «Химоя» расскажут об его основных положениях. Знайте и не нарушайте.

Итак, согласно этому Закону кроме официальных государственных праздников разрешается праздновать:

- день рождения - в кругу семьи. Хотя официального запрета на то, чтобы праздновать в кафе и ресторанах в законе нет, но рекомендуется отмечать дома;

- обрезание - в семейном кругу, без артистов;

- гавхорабандон, чиллагурезон, муйсаргирон и другие обряды, связанные с рождением ребенка - в семейном кругу, без забоя скота;

- свадьба по случаю бракосочетания - в течение не более двух дней, с банкетом до 150 человек и свадебным угощением для максимум 200 человек за счёт обеих сторон;

- домодталабон, арусбинон - в семейном кругу и не более 15 человек;

- поездка в ЗАГС - не более 4 автомашин;

- мероприятия по случаю проводов и встречи паломников проводятся в семейном кругу;

- обряд "джаноза" (похороны) – не указывается количество участвующих, но без трапезы и угощений;

- поминальные обряды по случаю третьего дня, сороковины и годовщины после смерти проводятся без забоя скота и организации трапезы.

Запрещается:

- проведение обряда "акика" (обряд, устраиваемый на седьмой день после рождения ребенка);

- организация мероприятий "фотиха" (обряд обручения), "маслихатоши" (совет по подготовке торжества), "идонабари" (праздничное одаривание), "сандукбарон", "сарупобинон" (демонстрация одежды невесты и жениха), "чойгаштак" (торжество для подруг невесты), "раисталбон", "кудоталбон" (своячество), "ноншиканон" (помолвка), "хонакашон" (обряд по подготовке комнаты жениха и невесты родственницами невесты), "модарталбон", "падарталбон" (торжество по случаю первого посещения родителями невесты дома жениха после свадьбы), "руйбинон" (обряд посещения невестой родственников жениха), "чодарканон" (обряд снятия чадры невесты на третий день), "муборакбоди" (поздравления по случаю свадьбы), "шахтозон" ("рохбандон") (перекрывание дороги к дому невесты); дарение одежды для гостей обеих сторон и родственников жениха и невесты запрещается, за исключением вручения подарков жениху, невесте и их родителям;

Свадебный кортеж в ЗАГС может состоять не более чем из 4 автомашин Фото httpimperiya.by

- мероприятия "хочизиёрат", "хочиталбон" и "хочиоши" (угощения по случаю паломничества), забой скота и устраивание трапезы, устраивание угощений "оши сари тахта", "душанбеги", "джумаги", "хафт", "бист", "шашмохаги", а также вручение денег и других вещей запрещается, за исключением оплаты услуг могильщика и обмывальщика. Также во всех торжествах и обрядах запрещается осыпать деньгами.

Что вам грозит за непослушание?

Наказание за нарушение данного закона устанавливает статья 481 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Нарушение требований законодательства об упорядочении обычаев, торжеств и обрядов влечет наложение штрафа: на физических лиц - в размере ста, на должностных лиц - пятисот, на юридических лиц - семисот показателей для расчетов (один показатель равен 50 сомони).

Если закон нарушили индивидуальные предприниматели, религиозные служители и улемы, им грозит штраф в размере семисот показателей для расчетов.

Грубое или повторное нарушение порядка проведения традиций, торжеств и обрядов

влечет наложение штрафа на физических лиц - в размере шестисот, на должностных лиц - восьмисот и на юридических лиц - одной тысячи показателей для расчетов.

Кто такие должностные лица и когда их можно привлечь?

Должностное лицо - это лицо, осуществляющее по назначению функции представителя власти, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями занимающее в госучреждениях, организациях, на предприятиях и т.д. должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.

В части 1 статьи 29 КоАП говорится, что «должностное лицо привлекается к административной ответственности за совершение административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. При отсутствии этих обстоятельств должностное лицо, виновное в совершении административного правонарушения, привлекается к ответственности на общих основаниях».

Таким образом, если должностное лицо нарушило положения Закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов " не как должностное лицо, а как гражданин, то есть отметило день рождения в кругу друзей, то его нужно привлекать к ответственности как обычное физическое лицо.

Имейте в виду, что если вы должностное лицо, то вас могут не только оштрафовать, но и наказать более сурово, потому что ряд других законов, в том числе Закон "О государственной службе", Закон "О милиции", Закон "Об органах национальной безопасности" и другие, указывают, что за нарушение данного Закона следует увольнение.

Кто такие индивидуальные предприниматели?

Часть 5 ст. 29 КоАП РТ: «Под индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством понимается физлицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на основе патента или свидетельства».

То есть это мелкие предприниматели, но за нарушение этого закона им может грозить штраф в 35 000 сомони.

Мероприятия по случаю проводов и встречи паломников проводятся в семейном кругу

Здесь есть противоречие.

Согласно части 4 статьи 29 КоАП РТ индивидуальных предпринимателей нельзя привлечь к ответственности как предпринимателей, если эти нарушения непосредственно не связаны с их деятельностью. То есть если этот предприниматель празднует день рождения в кругу друзей - то нарушает Закон как физическое лицо, и его нужно привлечь к ответственности, назначив штраф в размере 5000 сомони, а не 35 000 сомони.

Неясным остается формулировка третьей части статьи 481 КоАП - "грубое нарушение" Закона (нет определения. - Ред.). Это может стать причиной действий коррупционного характера со стороны должностного лица, уполномоченного назначить наказание. Ведь разница между штрафами в первой и третьей частях огромна. Например, для физических лиц при нарушении Закона по первой части штраф установлен в 5000 сомони, а вот если это будет "грубое нарушение" - то 30 000 сомони.

Главное - не заработать…

И еще. В части 1 статьи 1 Закона закреплены следующие цели: "Целью настоящего Закона является защита социальных интересов народа Таджикистана, содействие снижению уровня бедности и предотвращение излишних расходов, наносящих серьёзный ущерб экономическим интересам и моральным устоям жизни граждан. Закон также направлен на обеспечение прав и свобод граждан и общественного порядка".

Поэтому при решении каждого вопроса уполномоченным органам необходимо исходить из имущественного положения лиц, совершивших правонарушение, учитывая, что основной задачей Закона является снижение уровня бедности, а не пополнение бюджета страны.

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